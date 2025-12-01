Bautista (Junta de Extremadura) pide tranquilidad y rechaza los "bulos" sobre la peste porcina africana

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha querido lanzar este lunes, en relación al brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, un mensaje de “absoluta tranquilidad”. “Todas las medidas dependen única y exclusivamente del ministerio y por tanto nosotros estamos a lo que diga de una manera coordinada”, ha señalado el consejero, para incidir a continuación en que con esta patología no cabe la posibilidad de transmisión ni de contagio por la ingesta de carne.

Los protocolos que ha activado el ministerio “únicamente se refieren a los 20 kilómetros a la redonda de los focos de contagio que se han producido en la Comunidad Autónoma de Cataluña y no se ha detectado ningún otro foco en ninguna otra parte de España”, ha razonado Bautista. Por este motivo, ha hecho un “ llamamiento a todos aquellos que mediante los bulos están creando intranquilidad en nuestra comunidad autónoma y además lo están haciendo siendo veterinarios por una cuestión de ideología política de pertenencia a un partido político y en una campaña electoral que comienza en tan solo tres días”.

Dirigiéndose al resto de fuerzas políticas, “en especial al Partido Socialista”, ha afirmado que “ahora no cabe otra cosa que dar tranquilidad a la población” y estar “unidos frente a cualquier cuestión que indique el ministerio, que es el competente en esta materia. Todo lo demás sobra”. A su juicio, “si nos dedicamos en redes sociales a desinformar, a propagar bulos, flaco favor hacemos por arañar cuatro votos”.

Ha remarcado que de momento no hay ningún indicio que apunte a que la peste porcina africana se haya propagado “más allá del foco detectado en Cataluña” y que por tanto lo que está haciendo el ministerio “es mantener esa burbuja de 20 kilómetros alrededor” del brote, medida que ha considerado como “correcta”. “Hay que estar a la espera de lo que nos diga" el departamento que dirige Luis Planas, y "evitar los bulos y la desinformación”. “Hay que dejar al lado la política cuando se trata de sanidad pública”, ha apostillado.