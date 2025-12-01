La coalición regionalista reclama medidas urgentes para frenar la despoblación y garantizar oportunidades en Extremadura

Juntos por Extremadura-Levanta (JXEL) ha defendido la necesidad de acelerar el desarrollo industrial de la región para frenar la despoblación y generar nuevas oportunidades económicas. "Extremadura tiene talento y futuro, lo que sobran son trabas", ha señalado el candidato autonómico de la coalición, Raúl González, durante un encuentro celebrado con representantes de la COEPCA y del Círculo Empresarial Cacereño, Móralo y Placentino. En la reunión también ha participado el candidato por Badajoz, Fernando Baselga.

La sesión forma parte del calendario de reuniones sectoriales que la coalición mantiene en distintos puntos de la región, con el objetivo de escuchar las demandas del tejido empresarial extremeño y trasladarles su compromiso con el impulso económico.

Impulso industrial y simplificación administrativa

González afirmó que la falta crónica de infraestructuras ha lastrado el ritmo de crecimiento de los proyectos empresariales en Extremadura y que, por ello, para la coalición es prioritario simplificar los procesos administrativos, mejorar la conectividad, garantizar suelo industrial adecuado y acompañar a las empresas en procesos de modernización, digitalización y atracción de inversiones. "Es necesario dejar de ser una región de segunda", indicó.

Participantes en el encuentro. / Cedida

El candidato añadió que "Extremadura tiene talento y tiene empresarios valientes, pero la administración lleva años poniéndoles frenos en lugar de facilitarles el camino", subrayando que "nuestro territorio no puede seguir perdiendo jóvenes por falta de oportunidades". Según González, "si queremos futuro, debemos apostar por industria, formación y empleo de calidad aquí, en casa. Somos una tierra con identidad propia y no vamos a permitir que sigan decidiendo por nosotros desde fuera".

Formación y oportunidades para retener talento

Los representantes empresariales trasladaron a JXEL la urgencia de reforzar la formación para asegurar que el talento extremeño pueda encontrar oportunidades laborales dentro del territorio. Consideran que esta mejora es clave para evitar la fuga de jóvenes y fijar población en las zonas rurales.

También destacaron la importancia de avanzar en proyectos estratégicos para la provincia de Cáceres, entre ellos la mejora de la conectividad viaria y ferroviaria, el desarrollo de nuevas áreas industriales y la creación de infraestructuras que impulsen la actividad económica y el turismo empresarial.

Una región que busca dejar de ser de segunda

En la misma línea, Baselga, candidato por la provincia de Badajoz, afirmó que "nos han tratado como una región de segunda. Mientras otros avanzan, aquí se ponen trabas. Pero los extremeños no vamos a resignarnos. Vamos a levantar nuestra tierra, juntos, desde Extremadura y para Extremadura".

Desde la coalición señalan que esta hoja de ruta refuerza su compromiso de situar a Extremadura en el mapa del progreso, defendiendo a empresarios, autónomos y familias como motores imprescindibles del futuro regional.