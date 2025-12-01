"Las explotaciones familiares son las que dan empleo y fijan la población al territorio"

Hijo y nieto de agricultores, él lo es también desde los 18 años. Ahora, con 40, este miajadeño asume la secretaría general de un colectivo que su padre contribuyó a fundar en la provincia de Cáceres y que asegura que siempre ha considerado como «su segunda casa».

¿En qué momento y por qué decide dar este paso adelante y ponerse al frente de UPA-UCE?

La decisión la he tomado a lo largo de este año y la he meditado mucho, no ha sido algo que se haya decidido de un día para otro. Entre otras cosas, porque lo tenía que hablar antes con la familia. Yo estaba entre quienes creían que tenía que haber una renovación, que entrase gente nueva en la organización, porque es algo que el sector demandaba, y se pensó en mí como alguien con este perfil que podía ser idóneo para acceder al cargo. No ha sido una decisión fácil porque sé las responsabilidades que conlleva una organización tan importante como es la UPA en Extremadura, con muchísimos trabajadores y muchísima afiliación, pero cuento con el apoyo de la familia, amigos y de los compañeros que decidieron que me pusiera al frente.

Es agricultor desde los 18 años, hijo y nieto también de agricultores, ¿escogió el campo por tradición familiar o hubo mucho de vocación?

Es verdad que mi vocación viene por la familia, pero a mí me gustaba trabajar en el campo y, al final, intentas dedicarte a lo que más te gusta y más si es algo que te permite permanecer en tu casa. Así que escogí dedicarme a esta profesión, pero cursando también unos estudios, preparándome para trabajar en el campo en el Colegio de Capataces de Don Benito [actual Centro de Formación del Medio Rural].

También llegó pronto al asociacionismo agrario, con 26 años era ya presidente de UPA joven en la región…

Es otra parte de mi vocación. El querer a esta organización me llega por mi padre [Juan Pedro Llanos]. Fue uno de los fundadores de la UPA en la provincia de Cáceres, siempre trabajando y luchando por este sector. Es algo que me lo inculcó de tal manera que esta organización la he visto siempre como mi segunda casa, desde chico. Perdí a mi padre hace ya 18 años y, como decía en el Congreso, creo que no habrá persona más orgullosa que él de la decisión que he tomado. Porque aparte de ser mi padre, era mi compañero de trabajo. Me dediqué al campo porque él me apoyó y quiso que estuviera con él.

En una entrevista entonces, cuando se puso al frente de UPA joven, citaba la reforma de la PAC, los bajos precios de los productos junto a elevados costes o la falta de relevo generacional como los principales problemas del sector. Eso era hace cerca de 15 años, pero el análisis sería muy parecido a día de hoy. ¿Por qué ninguno de estos problemas del campo consiguen solucionarse?

Bueno, hablando, por ejemplo, de los precios, sí que hemos conseguido algunas mejoras con la ley de la cadena alimentaria, aunque no todo lo que quisiéramos. Sí que es verdad que después de 15 años seguimos prácticamente igual, con desafíos como la falta de relevo generacional, y sabemos que sin él no hay futuro para el campo. Hay que intentar que los jóvenes tengan la oportunidad de poderse dedicar a esta profesión. Seguimos sufriendo prácticamente los mismos problemas, pero bueno, en eso estamos, en continuar luchando para que se solucionen.

Habla de la ley de la cadena alimentaria, ¿qué es lo básico que queda por mejorar?

Tenemos ya la herramienta fundamental, que es la ley, lo que queda es que las administraciones trabajen con ella. Exigimos que las comunidades autónomas desarrollen ahora la autoridad que tienen de control, porque vemos que hay industrias y empresas que no cumplen. También solicitamos más coordinación entre las regiones para que haya un correcto funcionamiento y que funcione el observatorio de precios. Para nosotros es muy importante que se realicen los estudios de costes de producción de todos los cultivos para que sean la base de los contratos y pueda comprobarse qué industrias o intermediarios no cumplen la ley.

Se está en proceso para poner en marcha otra ley, la de Agricultura Familiar, ¿qué espera de ella?

Que apoye a unas explotaciones, las familiares, que son las que dan empleo, las que fijan población al territorio y las que se mantienen en los pueblos.

Placas solares, grandes fondos de inversión, ¿cómo pueden competir las pequeñas explotaciones con estas grandes empresas a la hora de acceder a la tierra?

Para nosotros es muy difícil competir con sociedades que lo que único que vienen es a ganar dinero. Llegan al territorio, estarán en él una serie de años, solo los que a ellas les interese porque económicamente les sea rentable, y luego se irán. En este problema del acceso a la tierra, como en el del relevo generacional, debería incidir la nueva reforma de la PAC en la que se está trabajando. Tendrían que venir fondos dedicados exclusivamente a personas que se vayan jubilando para que estos agricultores tengan un apoyo económico mensual a cambio de ceder esas explotaciones a jóvenes, a gente que se quiera dedicar al campo. Así se afrontarían los dos problemas: conseguiríamos que personas nuevas se introduzcan en este sector y a la vez no entregaríamos las tierras a unos fondos de inversión que estamos viendo que les interesa invertir en el sector alimentario, pero que, como hemos visto en otras actividades, cuando vienen mal dadas o no les salen los números, cogen, cierran y se largan.

¿Cree que la reforma de la PAC que saldrá adelante se parecerá mucho al documento inicial que tanto rechazo ha concitado entre las organizaciones agrarias y la Administración?

Tenemos una cosa muy clara, y es que no hay que ponerse a hablar de reforma de la PAC hasta que no sepamos el presupuesto. Lo que no queremos es ningún recorte. Queremos que sigan viniendo fondos a las explotaciones familiares, sobre todo porque un 9% de sociedades se llevan más del 40% de las ayudas. Lo que queremos es una redistribución que verdaderamente beneficie a los agricultores y a los ganaderos de este país.

¿Va a seguir compaginando su explotación agraria con el cargo?

Sí, siempre lo he tenido claro. Puedo haber tomado esta responsabilidad, pero sigo siendo agricultor. Desde el primer momento lo dije: voy a seguir trabajando en el campo. Yo llevo una explotación familiar junto con mi hermano y sé que esto me va a quitar mucho tiempo, pero, cualquier momento que tenga libre, voy a estar en el campo.