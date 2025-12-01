Extremadura creará un reglamento único de Tauromaquia y lanzará nuevas ayudas para gastronomía, conservación e investigación del toro bravo

La Junta de Extremadura y el sector del toro bravo han puesto en marcha, durante el Consejo de Asuntos Taurinos celebrado este lunes en la finca de Victorino Martín, el proceso para elaborar un reglamento único que agrupe en un solo texto toda la normativa autonómica sobre tauromaquia. La Administración considera que la regulación actual “se encuentra dispersa y difusa”, por lo que resulta necesario “adaptarla y modernizarla”, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas, según ha explicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Para ello, se acordará la creación de un grupo de trabajo específico dentro del consejo, que trabajará durante los próximos meses en un documento que permita dotar a Extremadura de una normativa “mucho más moderna y mucho más ágil en la tramitación”.

Arraigo

El Consejo se está celebrando en la finca del ganadero Victorino Martín, una explotación histórica y emblemática del campo bravo extremeño. Abel Bautista destaca el valor simbólico de celebrar allí la reunión, al tratarse de una ganadería “que forma parte de Extremadura” y cuya actividad refleja el arraigo de este sector en la región.

Durante el encuentro, Bautista ha recordado que la tauromaquia aporta a Extremadura economía, cultura y vertebración del mundo rural. Según los datos manejados por la Junta, el sector genera alrededor de 28 millones de euros anuales y sostiene más de 1.000 empleos directos e indirectos.

Además del inicio del proceso para unificar la normativa, el Consejo de Asuntos Taurinos está tratando este lunes otras cuestiones relevantes. Los miembros analizan el desarrollo de la última temporada taurina en Extremadura y los principales indicadores de actividad, asistencia, impacto económico y repercusión en el mundo rural.

Nuevas subvenciones para 2025

La Junta también ha presentado las líneas de ayudas previstas para el próximo ejercicio, que incorporan tres novedades principales:

Proyectos gastronómicos en los que la carne de lidia será el eje conductor, con el objetivo de revalorizar este producto y fomentar iniciativas culinarias vinculadas al toro bravo.

Proyectos de conservación del entorno natural , destinados a proteger y poner en valor los ecosistemas asociados a la cría del toro de lidia.

, destinados a proteger y poner en valor los ecosistemas asociados a la cría del toro de lidia. Proyectos científicos, centrados en la morfología, las características y la investigación aplicada al toro bravo.

Bautista ha señalado que estos tres ejes buscan reforzar la sostenibilidad, la innovación y la diversificación económica del sector.

Labor medioambiental de los ganaderos

Durante la reunión se ha puesto de relieve el papel de los ganaderos en la preservación de la dehesa extremeña. El consejero ha citado para ello una frase habitual de Victorino Martín, que define al ganadero como “ecologista practicante”, para destacar la importancia del manejo diario del campo como garantía de conservación del paisaje.

La dehesa extremeña constituye uno de los paisajes más reconocidos de la península y no es fruto de la casualidad ni de la naturaleza por sí sola

Bautista recuerda que la dehesa extremeña "constituye uno de los paisajes más reconocidos de la península y no es fruto de la casualidad ni de la naturaleza por sí sola”, sino del trabajo continuado de generaciones de ganaderos que mantienen vivo un ecosistema centenario que forma parte de las raíces, la historia y la identidad de Extremadura.