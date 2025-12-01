Extremadura incorpora 138 nuevos bomberos forestales desde hoy: así queda reforzado el Plan Infoex

El Plan Infoex cuenta desde este 1 de diciembre con 138 plazas más de bombero forestal, tras la entrada en vigor de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 24 de noviembre. El decreto 155/2025 establecía que los cambios serían efectivos a partir del primer día del mes siguiente.

Estos puestos, que desde 2016 se cubrían mediante contratos de seis meses (del 1 de junio al 31 de octubre), pasan ahora a integrarse de forma estable en la estructura del dispositivo. Su periodo de actividad coincidía con la época de peligro alto de incendios forestales, que suele abarcar del 1 de junio al 15 de octubre, aunque este año se prolongó hasta el 26 de octubre por las condiciones meteorológicas.

Refuerzo de la prevención

Las 138 plazas se reparten entre centros de trabajo de toda la comunidad autónoma y permitirán al Plan de prevención y lucha contra los incendios forestales disponer del mismo número de efectivos para extinción que para prevención, reforzando así el operativo durante todo el año.

Los siguientes pasos del proceso incluyen la adscripción provisional de personal fijo, el llamamiento a las bolsas de empleo y otros trámites administrativos necesarios para formalizar los puestos. La incorporación de los trabajadores está prevista para mediados de enero.