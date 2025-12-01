Extremadura sigue siendo la región más segura, pero los delincuentes cada vez se cuelan más por el wifi

Extremadura se mantiene como la comunidad autónoma más segura de España con una tasa de 34,2 delitos por cada 1.000 habitantes en el primer semestre de 2025, según el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. La región continúa muy por debajo de la media nacional, situada en 50,9 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que supone 16,7 delitos menos respecto al conjunto del país.

Durante los primeros seis meses del año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de 27.315 delitos, es decir, 1.304 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 5%.

La ciberdelincuencia, en ascenso

El informe refleja un cambio de tendencia en la cibercriminalidad, que experimenta un crecimiento del 10,6% respecto al primer semestre del año pasado. Las estafas informáticas suben un 9,2%, mientras que el resto de ilícitos cometidos a través de internet aumentan un 19,2%.

La Delegación del Gobierno destaca que este repunte evidencia tanto el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por perseguir los delitos en el ámbito digital como la importancia de la concienciación ciudadana para extremar las precauciones al navegar por la red.

Ojo a la pornografía infantil

Los delitos tipificados como malos tratos en el ámbito familiar mantienen su tendencia descendente. En el primer semestre de 2025 se registraron 1.092 casos, un 0,5% menos que el año anterior.

En cuanto a los delitos sexuales, el balance refleja una caída del 9,4%. Las agresiones sexuales con penetración permanecen sin variación, mientras que los delitos sexuales cometidos contra menores y personas con discapacidad bajan un 64,9% (de 37 casos a 13).

No obstante, los delitos relacionados con la pornografía infantil pasan de 7 a 16, lo que supone un incremento del 128,6%.

Evolución de los delitos contra el patrimonio

Los delitos contra el patrimonio registran un incremento del 3,3% en comparación con el mismo periodo de 2024. Vistos al detalle, los hurtos bajan un 4,8%; los robos con fuerza descienden un 9%; y los robos con violencia o intimidación suben un 23,1%.

Descenso de los delitos por tráfico de drogas y contra la seguridad vial

El mayor descenso por tipología se produce en los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que caen un 10,1%, pasando de 227 casos entre enero y septiembre de 2024 a 204 en el mismo periodo de 2025.

También los delitos contra la seguridad vial registran una bajada del 8,4%.