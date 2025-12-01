Gallardo destinará 40 millones a los ayuntamientos frente al "azote permanente" de Guardiola

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, plantea impulsar "un nuevo tiempo" para el desarrollo rural y promover oportunidades en los pueblos dotando el Fondo de Cooperación Municipal con más de 40 millones de euros anuales. Gallardo ha remarcado así su "compromiso claro" con el municipalismo, frente al "azote permanente" que a su juicio han supuesto las políticas de María Guardiola.

A modo de ejemplo, Gallardo ha citado el deterioro de la atención médica en los pueblos o los "cheques" para fomentar la educación de cero a tres años, que para el PSOE no son operativos en los pequeños municipios y que "lo que hacen es privatizar la educación infantil".

"Estos dos años y medio han sido para desequilibrar el mundo urbano del mundo rural y desde el Partido Socialista vamos a impulsar un nuevo tiempo, un tiempo en el que volvamos a tener una mirada hacia el mundo rural y hacia el talento joven, porque realmente la gente se queda en su pueblo si tiene oportunidad de empleo", ha dicho.

Centro de innovación en La Vera

Dentro de su agenda de precampaña, Gallardo ha visitado este lunes el Centro de Innovación La Vera Campo Arañuelo Innovation Hub, en la localidad cacereña de Villanueva de la Vera, un proyecto que "muestra claramente cuál es el sentir y el esfuerzo que realizan los extremeños en el mundo rural".

"Este centro de innovación donde no solamente hay encuentros entre empresas sino que hay jornadas formativas y también transferencias de conocimiento es el vivo ejemplo de lo que representa la Extremadura de hoy, de lo que representa el esfuerzo del municipalismo en el ámbito más rural y también de la puesta clara del sector privado por la innovación agrícola en el mundo rural", ha señalado.

Ayuntamientos, piedra angular

Miguel Ángel Gallardo también ha defendido que los ayuntamientos "son la base esencial de la fortaleza de una comunidad y para encontrar ese equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano".

"Nuestro compromiso con el municipalismo es claro y por eso vamos a implementar el Fondo de Cooperación Municipal con unos fondos de más de 40 millones de euros que se pondrán de forma anual al servicio de la innovación, de la sostenibilidad y de la búsqueda de oportunidades en el mundo rural", ha asegurado.

El PSOE, preparado

En rueda prensa, el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha ampliado las críticas a la líder del PP y ha preguntado cuáles son las propuestas de María Guardiola para las elecciones del 21 de diciembre. Según ha señalado, más allá de "ir de manifestaciones a Madrid o de excursión a ver las luces", no se conocen planteamientos concretos del PP para la próxima legislatura.

Rodríguez Osuna ha reivindicado que el PSOE ha sido el primer partido en presentar listas y programa, lo que, a su juicio, demuestra que los socialistas están "preparados y preocupados por lo que está pasando en Extremadura". También ha considerado necesario un cambio político para "revertir" las políticas del Gobierno regional y ha calificado de "desastre de gestión" la actuación del PP.

Debates electorales

Del mismo modo, Rodríguez Osuna ha informado de que este pasado viernes el PSOE de Extremadura ha trasladado un escrito al Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) para conocer qué procedimiento ha seguido para valorar y denegar a RTVE la señal para emitir el debate electoral de Canal Extremadura.

"La televisión pública extremeña no se puede manosear, no es un juguete caprichoso en manos del Partido Popular. La Junta de Extremadura no es un juguete y los fondos públicos no son del PP, son de todas y todos los extremeños. Y, por tanto, todas estas dudas que a nosotros nos surgen son las que tienen que responder el Partido Popular y María Guardiola", ha aseverado Rodríguez Osuna.