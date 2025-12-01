Las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros anuncian protestas por la falta de personal

Las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital de Mérida y del Hospital de Tierra de Barros iniciarán movilizaciones para reclamar al Servicio Extremeño de Salud (SES) una solución a los problemas de sobrecarga de trabajo y falta de personal en estos centros. Así lo ha comunicado CCOO, que asegura que la situación es "insostenible" y que no descartan llegar a una huelga.

Desde el sindicato señalan que la ausencia de respuesta del SES ante lo que consideran una situación "crítica" está generando un aumento del estrés laboral y dificultando la posibilidad de garantizar una limpieza adecuada, a pesar de la profesionalidad de la plantilla. Según CCOO, el no cubrir bajas ni reforzar los equipos hace imposible mantener los estándares necesarios para la seguridad de profesionales y usuarios.

"Incumpliendo" pliegos

El sindicato denuncia igualmente que las empresas adjudicatarias estarían "incumpliendo los pliegos del servicio", una situación que, a su juicio, el SES "conoce" pero no estaría corrigiendo. Desde CCOO del Hábitat apuntan que las trabajadoras han mostrado "paciencia, responsabilidad y voluntad de diálogo", pero aseguran que han llegado a un límite.

Si el SES no se pronuncia de forma clara y no adopta medidas inmediatas, el sindicato confirma que avanzarán con las movilizaciones previstas, que podrían culminar en un paro. Entre sus exigencias, reclaman un refuerzo urgente de personal, el cumplimiento estricto de los pliegos por parte de las empresas y una supervisión y control efectivos.

CCOO sostiene que solo con condiciones laborales dignas y plantillas adecuadas puede garantizarse una limpieza eficaz y la seguridad de quienes trabajan o acuden a estos hospitales.