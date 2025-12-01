Movilización laboral
Las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros anuncian protestas por la falta de personal
COO advierte de que las movilizaciones podrían desembocar en una huelga si el SES no actúa
Las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital de Mérida y del Hospital de Tierra de Barros iniciarán movilizaciones para reclamar al Servicio Extremeño de Salud (SES) una solución a los problemas de sobrecarga de trabajo y falta de personal en estos centros. Así lo ha comunicado CCOO, que asegura que la situación es "insostenible" y que no descartan llegar a una huelga.
Desde el sindicato señalan que la ausencia de respuesta del SES ante lo que consideran una situación "crítica" está generando un aumento del estrés laboral y dificultando la posibilidad de garantizar una limpieza adecuada, a pesar de la profesionalidad de la plantilla. Según CCOO, el no cubrir bajas ni reforzar los equipos hace imposible mantener los estándares necesarios para la seguridad de profesionales y usuarios.
"Incumpliendo" pliegos
El sindicato denuncia igualmente que las empresas adjudicatarias estarían "incumpliendo los pliegos del servicio", una situación que, a su juicio, el SES "conoce" pero no estaría corrigiendo. Desde CCOO del Hábitat apuntan que las trabajadoras han mostrado "paciencia, responsabilidad y voluntad de diálogo", pero aseguran que han llegado a un límite.
Si el SES no se pronuncia de forma clara y no adopta medidas inmediatas, el sindicato confirma que avanzarán con las movilizaciones previstas, que podrían culminar en un paro. Entre sus exigencias, reclaman un refuerzo urgente de personal, el cumplimiento estricto de los pliegos por parte de las empresas y una supervisión y control efectivos.
CCOO sostiene que solo con condiciones laborales dignas y plantillas adecuadas puede garantizarse una limpieza eficaz y la seguridad de quienes trabajan o acuden a estos hospitales.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Urgen un plan contra el narcotráfico en el Casco Antiguo de Badajoz: 'La paciencia del barrio no da para un segundo más
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Pocas luces (II)