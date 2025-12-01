María Guardiola firma un 'Pacto por la caza' y promete mejoras como una brigada antifurtivismo y el precinto digital

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este lunes en la localidad pacense de Villar del Rey el ‘Pacto por la caza’ con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza). “Lo que pretende –este pacto- es desarrollar y proteger la actividad cinegética en nuestra región”, ha asegurado la presidenta extremeña y candidata del PP a la reelección.

Según se ha indicado desde el Partido Popular a través de un comunicado, además de esta firma para seguir avanzando y apostado por el sector cinegético”, la presidenta ha adelantado que “en nuestro programa electoral contemplamos medidas complementarias como puede ser una brigada de antifurtivismo o un precinto digital de caza o la creación de un Centro internacional de la cabra montés en la Sierra de Gredos. Sin duda, nosotros vamos a seguir apostando por la caza porque sabemos perfectamente que es apostar por la prosperidad de una región como la nuestra, de Extremadura, que no para de crecer.”

Acto de firma del pacto, este lunes en Villar del Rey. / El Periódico

En cualquier caso, Guardiola recordó que ya en 2023 también se firmó un pacto que, tal y como ha comentado el presidente de Fedexcaza, Jose María Gallardo, se ha ejecutado “en un 70 u 80%” en estos más de dos años de legislatura.

“Nuestro compromiso es firme y es un compromiso real traducido en hechos y lo hemos hecho impulsando medidas como la licencia gratuita de caza o como la licencia telemática o con ofertas públicas de caza que han puesto el foco en aumentar la participación de las mujeres y de los jóvenes”, ha detallado Guardiola.

Por último, la líder del PP extremeño ha apostillado que “vamos a seguir protegiendo el mundo rural y lo vamos a hacer porque en Extremadura se caza en el 82% de nuestro territorio, porque esta actividad genera 400 millones de euros. Estamos hablando de 90.000 jornales por temporada y no solo es ya una cuestión de riqueza y empleo que, por supuesto, es que estamos hablando de tradición, de cultura, de turismo, de lucha contra la despoblación, estamos hablando en definitiva de futuro.”