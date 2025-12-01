Quintana aboga por que no suceda con Almaraz como con Garoña, cerrada "sin ningún plan alternativo"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que el Ejecutivo central quiere tener "un programa de alternativas" para cuando se produzca el cierre, "sea cuando sea", de la Central Nuclear de Almaraz, en aras de que no suceda como con la de Garoña, cuya actividad concluyó "sin ningún plan alternativo". De esta manera, se trabaja para que en la comarca de Campo Arañuelo "se haga una transición justa, que es lo que quiere el Gobierno en este caso".

Así se ha pronunciado este lunes en Badajoz a preguntas de los periodistas por el plan que prepara el Gobierno de cara al posible cierre de Almaraz y por la consulta pública que se podría llevar a cabo para recoger aportaciones, ante lo que Quintana ha matizado que la experiencia que tiene España en cuanto al cierre de las nucleares fue Garoña, central burgalesa actualmente en proceso de desmantelamiento, que "se cerró de la noche a la mañana con el Partido Popular", porque "la única central que se ha cerrado en España ha sido con el Partido Popular y se hizo sin ningún plan alternativo absolutamente de nada".

"Eso no puede volver a ocurrir", ha expuesto, para señalar en relación a Almaraz que las empresas "exclusivamente" han solicitado que la actividad de esta central continúe hasta 2030, y tachar de "curioso" que a primeros de octubre éstas dijeran que habían contratado 200 trabajadores menos porque iban a cerrar, pero que 15 días después y "sin pedir la bajada de los impuestos" solicitasen la prórroga hasta dicho año.

Sin plan de cierre

Sobre el citado plan, ha insistido en que, en el caso de Garoña, "se hizo sin ningún plan de cierre y eso ha provocado un problema en la comarca", de manera tal que "eso no puede volver a pasar en Almaraz". Al mismo tiempo, ha planteado que la energía del futuro "en ningún caso" es la nuclear, y que se tiene que empezar a trabajar puesto que los planes "no se hacen de la noche a la mañana" y hay que llevarlos a cabo a lo largo del tiempo.

"Desde luego hay que ponerse a trabajar para que en esa comarca se haga una transición justa, que es lo que quiere el Gobierno en este caso", ha remarcado Quintana, para resaltar que de ahí viene la apuesta del Ejecutivo Central por la industrialización y destacar que todas las instituciones tienen que ponerse a trabajar en este sentido.

Fábrica de Trujillo

"La prueba más evidente", ha reafirmado, es la noticia de la semana pasada del Perte Chip y la concesión de 750 millones de euros por parte del Gobierno de España a Diamond Foundry para respaldar la ampliación de la fábrica de componentes de chips de alto rendimiento en Trujillo, que contará con una inversión total de unos 2.300 millones de euros y que prevé generar unos 500 puestos de trabajo directos.

Para el delegado, "eso lo dice todo y hay que seguir trabajando, los planes no se hacen de la noche a la mañana, Almaraz se cerrará en algún momento y lo que hay es que empezar a trabajar para que cuando eso se produzca, sea cuando sea, pues tengamos unas alternativas en toda la comarca". Para eso, considera, el Gobierno de España está trabajando y, en concreto, hay una dirección general específica "para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el Partido Popular cuando cerró Garoña".

En relación a la citada consulta, ha explicado que se hará "inmediatamente" dado que el plan hay que establecerlo "cuanto antes mejor, se cierre cuando se cierre Almaraz" y "tiene que tener una alternativa".

"Por lo tanto vamos a ponernos a trabajar todos", ha apuntado dado que "los planes no se ejecutan de la noche a la mañana" y "al margen de lo que se está haciendo" el Gobierno apuesta por esa zona y su industrialización, a tenor de lo cual ha recordado que otra empresa de Almaraz ha tenido "fuertes ayudas" por parte del mismo para el matadero de Encinar de Humienta.

El delegado del Gobierno en la región ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras recibir este lunes en Badajoz al nuevo general jefe de la Brigada de Extremadura XI.