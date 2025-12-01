La Unión convoca una movilización en Cabezuela del Valle por el impago de ayudas a "660 cereceros"

La organización agraria La Unión Extremadura ha convocado una concentración de protesta el próximo 12 de diciembre en Cabezuela del Valle para exigir a la Junta el pago de las ayudas destinadas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024.

El anuncio lo ha realizado este lunes en Mérida el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en una rueda de prensa en la que ha denunciado la "discriminación" que, a su juicio, está ejerciendo la Consejería de Agricultura sobre unos "660 cereceros", quienes aún no han recibido estas ayudas ni han visto resueltos sus expedientes.

Debían resolverse el 30 de junio

Cortés ha recordado que el 4 de junio de 2025 se publicó el Decreto-ley 3/2025, que aprobaba ayudas para las explotaciones de cereza que registraron más de un 30% de pérdidas a causa de las lluvias de la primavera de 2024. Según ha explicado, dicho decreto fijaba que las ayudas debían estar resueltas como máximo el 30 de junio de 2025, tal como establece también el artículo 6 bis del Reglamento (UE) 2024/3242.

Sin embargo, según la organización, "en este momento hay alrededor de 660 agricultores afectados que ni se les ha pagado ni se les ha resuelto los expedientes". Para La Unión, el hecho de que estas compensaciones—destinadas a paliar daños del año 2024—se retrasen al invierno del 2025 "dice bastante de la capacidad de gestión de esta Consejería".

Ayudas cofinanciadas por la UE

La entidad ha señalado que lleva meses solicitando la aprobación de los expedientes, pero sostiene que desde Agricultura les han respondido "dando largas y justificándose en el volumen de trabajo que lleva la tramitación de estas ayudas".

Asimismo, ha apuntado que a principios de julio se abonó la ayuda a una parte de los productores de cereza afectados por las lluvias, mientras que al resto "se les está reclamando continuamente documentación como pretexto para demorar la aprobación y el pago de las ayudas".

La Unión ha subrayado también que estas ayudas no proceden del presupuesto regional, sino que son cofinanciadas por la Unión Europea, por lo que sostiene que el retraso "no es debido a la escasez de fondos, sencillamente es debido a la falta de capacidad de la Consejería de resolver los problemas de gestión de las ayudas".