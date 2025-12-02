Abascal califica a Villanueva de la Serena como "el kilómetro cero de la corrupción de Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que "no conocía en lo personal" a José Luis Ábalos cuando, en realidad, a su juicio "le conocía hasta cómo roncaba", y ha vuelto a reclamar por ello, y entre otros motivos, el adelanto electoral en España para "devolver la voz" a los ciudadanos frente a la "mafia" del PSOE.

"Resulta que el presidente del gobierno acaba de decir esta mañana en la televisión que no le conocía en lo personal (a Ábalos). Bueno, yo creo que le conocía hasta cómo roncaba", ha espetado Abascal en un acto público en Villanueva de la Serena (Badajoz), lugar que ha calificado como "el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez".

Esto porque, además de ser el lugar de nacimiento del candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, "el conseguidor de la mafia en Extremadura", fue el "epicentro" de la "ruta kilométrica" del Peugeot 407 que concluía, ha recordado, en unas primarias que "fueron pagadas, por parte del que llevaba el volante con el dinero de la prostitución".

En este sentido, ha considerado Abascal que en los viajes en el Peugeot 407 "hablarían de cosas y más o menos cada uno (de los viajeros) sabía cómo era el otro"; y ha lamentado que ahora Sánchez plantee un "si te he visto no me acuerdo" y no se atreva a convocar elecciones en España, máxime cuando "los otros (Ábalos y Koldo García) están tirando de la manta y están contando todo".

La 'mafia' del PSOE

Durante su intervención en el acto público, Abascal además ha criticado la "mafia" del PSOE que pacta con los "enemigos de España", en alusión a separatistas y comunistas, y ha reprochado que Pedro Sánchez incluso "se reunió con el líder del partido político heredero del terrorismo en España" (Arnaldo Otegi) para "negociar el futuro de España".

"Resulta que el que conducía el Peugeot también condujo, según dice, hasta el caserío, en el que el presidente del Gobierno actual, antes de serlo y antes de presentar una moción de censura, se reunió con un terrorista, con un secuestrador con un tío que había sido miembro de la organización terrorista ETA, con el líder del partido político heredero del terrorismo en España ¿Quién negocia el futuro de España con una organización terrorista? ¿Quién negocia con la mafia?", se ha preguntado.

Políticas en Extremadura

Por su parte, el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha arremetido con contundencia contra el PSOE, el PP y las políticas que “han condenado a Extremadura al paro, a la pobreza y al abandono”. “Muchos vecinos confiaron en Gallardo de buena fe y él les pagó con corrupción. Mientras los jóvenes se marchaban, él creaba puestos fantasmas para colocar al hermano del mafioso de Pedro Sánchez”, ha manifestado.

El candidato de VOX ha advertido a los asistentes: “Estas elecciones nos quieren hacer elegir entre la mafia del PSOE y la estafa del PP". Además, ha señalado directamente a la presidenta del PP en la región: “¿Qué ha hecho la señora Guardiola para revertir la ruina socialista? Ya os lo digo yo: nada. Rompió los pactos con VOX para traer menas e inmigración ilegal de la mano de Pedro Sánchez”. Asimismo, ha acusado al PP de abandonar a los extremeños al rechazar medidas que VOX considera fundamentales: “No quisieron pactar con nosotros porque no querían rechazar el Pacto Verde ni la inmigración masiva. Y ahora nos convocan a elecciones por puro capricho”.