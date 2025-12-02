Arranca en Bruselas el dictamen del FEDER que lidera Extremadura en el Comité de las Regiones

El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha defendido este lunes en Bruselas el documento de trabajo que servirá de base para la elaboración del dictamen sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Interreg y Fondo de Cohesión del Comité Europeo de las Regiones (CdR), cuya ponente es la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Su intervención ha tenido lugar en el marco de la reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del CdR, que se celebra esta semana en la capital comunitaria.

Fondos para paliar desequilibrios regionales

En el intercambio de puntos de vista con los miembros de esta Comisión, Hurtado ha destacado que este dictamen es especialmente relevante para las autoridades regionales y locales de la Unión Europea (UE), ya que el FEDER es el Fondo destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales europeos y financia un amplio abanico de proyectos alineados con las prioridades de la UE en el ámbito de la investigación e innovación, competitividad de las PYMEs, transformación digital o desarrollo urbano sostenible, entre otros.

Por su parte, el Interreg es el instrumento de financiación para impulsar la cooperación territorial europea entre regiones con fronteras internas y externas de la Unión, y el Fondo de Cohesión proporciona una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y el transporte.

Cambios en la legislación

Durante su intervención, el director general ha manifestado que la propuesta de la Comisión Europea sobre el Reglamento que establecerá la base jurídica de estos instrumentos, presenta cambios sustanciales con respecto a la legislación vigente, siendo significativamente más reducido que el precedente. En cuanto al Fondo de Cohesión, no hay referencias a su funcionamiento futuro o a los Estados miembros elegibles.

Por lo que se refiere a Interreg, Hurtado ha valorado positivamente que haya una asignación específica, si bien ha calificado de "preocupante" la reducción del desarrollo normativo y la falta de detalles y menciones específicas en este ámbito.

Política de Cohesión

Este dictamen fijará la posición del Comité de las Regiones en torno a estos fondos y, por tanto, representará la visión de los entes territoriales europeos sobre este expediente en el contexto de su tramitación legislativa, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo de la Unión Europea.

En este sentido, cabe destacar que estas fuentes de financiación son elementos centrales de la Política de Cohesión que formará parte del futuro presupuesto comunitario para el período de programación 2028-2034. Se espera que el Comité de las Regiones vote formalmente sobre este dictamen tanto en Comisión como en Pleno a lo largo de 2026.