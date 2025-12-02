Arrancan con normalidad las cuatro nuevas frecuencias de tren Cáceres-Badajoz

Este lunes se estrenaron las cuatro nuevas frecuencias que unen Cáceres y Badajoz en 46 minutos. Tres de ellas circularon con normalidad, según confirma Renfe a este diario, a la espera de comprobar cómo funcionó el tren nocturno con salida desde la capital pacense. Sobre la inauguración de estos nuevos Avant, el servicio de alta velocidad para trayectos de media distancia de la compañía, todavía no hay datos de ocupación.

La empresa ferroviaria explica que durante los primeros días de un nuevo servicio es habitual que haya pocos viajeros, "ya que los billetes se han puesto a la venta recientemente y los usuarios todavía no conocen los horarios". Aun así, confía en que tanto trabajadores como estudiantes se beneficien de estas conexiones, "que permiten ir y venir en el día desde su lugar de residencia hasta su centro laboral o educativo, y viajar con los abonos de media distancia".

Esta nueva oferta supone una mejora notable para las comunicaciones regionales, ya que es la primera vez en la comunidad que se utilizan servicios ferroviarios de altas prestaciones capaces de reducir los tiempos respecto al desplazamiento por carretera. La compañía lo define como un "salto histórico", puesto que todos los trayectos rondaban hasta ahora la hora y cuarto.

5.500 plazas: estos son los horarios

Con los refuerzos del Alvia, la oferta total ascenderá a 5.500 plazas con tarifas de servicio público, dirigidas sobre todo a desplazamientos laborales y académicos. Habrá una salida desde Cáceres a las 6.20h, con llegada a Badajoz a las 7.09h. Por la tarde se añade otra a las 16.10h (llegada a las 16.56h).

En sentido contrario, desde Badajoz partirán dos servicios: a las 14.40h (llegada a Cáceres a las 15.26h) y a las 21.40h (llegada a las 22.26h).

La expansión forma parte del plan con el que Renfe está reordenando su red Avant en toda España. En los próximos meses se extenderá a otros corredores: "Por primera vez, la serie 730 (material electrificado de altas prestaciones) se usará para servicios de Media Distancia en Extremadura, marcando un antes y un después en una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba años siendo una demanda clave", señala la compañía.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y Renfe difundieron en X un mensaje en el que anunciaban que "entra en servicio el nuevo servicio AVANT (Media Distancia de Altas Prestaciones) Cáceres-Badajoz, con 4 frecuencias por sentido contando con las plazas sinergiadas del Alvia".

Horarios del Alvia con plazas sinergiadas Badajoz-Cáceres

• Salida de Badajoz 06:36 h – Llegada a Cáceres 07:22 h (con continuidad a Madrid).

• Salida de Cáceres 22:12 h – Llegada a Badajoz 23:01h (con origen Madrid).