Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026

Los viajes en autobús por Extremadura seguirán siendo gratuitos a partir del 31 de diciembre. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la ampliación a 2026 de la bonificación del 100% en el precio de los billetes para todos los trayectos con origen y destino en la región, una medida que considera esencial ante la falta de unas comunicaciones dignas por ferrocarril y "autovías eternamente prometidas pero no ejecutadas".

Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, el presupuesto de la medida es de 6,6 millones de euros que se afrontarán en su totalidad con fondos autonómicos, después de que el Gobierno central retirara su aportación el pasado mes de julio. "Será 100% con dinero extremeño", ha destacado tras apuntar que se cubrirán los trayectos que son competencia exclusiva de la Junta de Extremadura.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Tarjeta SATE

La compensación abarca el 100% tanto en los billetes de ida como en los de ida y vuelta y el único requisito es estar empadronado en Extremadura. Para beneficiarse los usuarios deben solicitar la tarjeta SATE: antes solo se concedía a personas con Carnet Joven, Familia Numerosa, discapacidad y otras condiciones especiales, pero con la bonificación al transporte suma 150.000 titulares.

Según datos facilitados por la Junta de Extremadura, la región es actualmente la que más aportación realiza y la única en la que el transporte por carretera está subvencionado al cien por cien, una gratuidad que se mantendrá en 2026 con esta nueva aportación de 6,6 millones de euros. Los datos avalan el éxito de la medida: de los 754.000 desplazamientos registrados en el año 2019, se ha pasado a 1,7 millones el año pasado.

Desde 2023

Desde enero de 2023 en Extremadura todos los viajes en autobús son gratuitos para los usuarios con abono, una medida que el anterior Ejecutivo socialista incluyó en sus últimos presupuestos dentro de un paquete de medidas para aliviar el gasto de las familias por la subida de la inflación.

Tras el cambio de gobierno, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, confirmó que el PP seguiría aplicando la medida, aunque con un mayor control sobre las reservas y los billetes emitidos, así como la posibilidad de imponer sanciones a quiene realicen reservas y luego no las utilicen.

Extremadura "no puede presumir precisamente de unas buenas comunicaciones" y se considera que esta iniciativa ayuda a que los ciudadanos puedan transitar por las vías de la comunidad, "si no ferroviarias en este caso, por carretera con la ayuda de ese bono gratuito".

Polémica con el Gobierno

Hasta el pasado verano, los billetes de autobús eran gratuitos porque el Gobierno central financiaba el 30% del precio y la Junta el 70% restante. El Ministerio de Transportes ya anunció a comienzos de año que a partir del 1 de julio rebajaría su aportación del 30% al 20%, de forma la Junta tuvo que elevar la suya para que los usuarios no tuvieran que asumir el 10%.

El Ejecutivo autonómico ya trasladó al departamento que dirige Óscar Puente su rechazo a esta decisión, sin que finalmente se hayan atendido las reclamaciones para dar marcha atrás en la medida.