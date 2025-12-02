Cermi Extremadura reclama garantías de accesibilidad universal o una Estrategia Europea de Vivienda Inclusiva

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Extremadura ha reclamado, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, garantías de accesibilidad universal eliminando todas las barreras cognitivas, psicosociales y actitudinales, físicas de transporte o movilidad y de información y comunicación, incluyendo las barreras lingüísticas.

También aboga por una Estrategia Europea de Vivienda Inclusiva que asegure viviendas accesibles, asequibles e inclusivas; reservas mínimas de vivienda social adaptada; programas de alquiler accesible y ayudas para rehabilitación y adecuación de viviendas, algo que ve "especialmente relevante para Extremadura", una zona rural donde la falta de vivienda accesible obliga a muchas personas con discapacidad a abandonar sus pueblos.

Otra de sus reclamaciones pasa por un etiquetado accesible en productos de consumo básico, en aras de proteger especialmente a las personas con discapacidad como consumidoras en riesgo de exclusión; o por una legislación electoral que garantice el derecho a voto accesible, independiente y secreto mediante códigos QR en papeletas; guías en lectura fácil; lengua de signos y Braille; accesibilidad cognitiva, sensorial y física en debates, mítines, publicidad y colegios electorales y la participación como miembros de mesa electoral con apoyos necesarios.

Así se recoge en el manifiesto que han leído María Murillo de Down Extremadura, Manuel Lozano de Aspace y Alejandro Pifano de Fexas con motivo de acto institucional celebrado este lunes con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, que se ha completado con las intervenciones de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón.

También ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel José González Andrade, o la gerente territorial del Sepad en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, entre otras autoridades.

Otros de los puntos recogidos en el manifiesto pasan por que Cermi Extremadura se suma a la reclamación de crear una nueva Agencia Europea para la Accesibilidad con competencias suficientes para supervisar e implantar la legislación de accesibilidad en todo el mercado único; como también plantea una Estrategia Europea de Empleo Inclusivo que incorpore la perspectiva de la discapacidad en las políticas de empleo y formación; reconozca el papel de entidades sociales y economía social como empleadores inclusivos y genere innovación social.

Asimismo, pone el foco en las mujeres y niñas con discapacidad, ante las que exige un sistema de apoyos específico, flexible y adecuado, combatir estereotipos negativos o incorporar la perspectiva de género en derechos de discapacidad; en la paz y la inclusión migratoria y en un Marco Financiero Plurianual alineado con la Convención de Naciones Unidas y en el que el presupuesto europeo condicione todos los fondos al cumplimiento de la accesibilidad universal.

Por todo ello y a modo de conclusión coincidiendo con las cuatro décadas del país en la Unión Europea, Cermi considera que estos 40 años marcan un camino, "blindar lo social como elemento clave para la calidad democrática en Europa", de modo que reclama "una Europa social que sea también una Extremadura social, donde ninguna persona con discapacidad sea excluida por razón de su territorio, pobreza o falta de accesibilidad".

PRESIDENTE DE CERMI EXTREMADURA

Representantes institucionales, asociaciones y entidades del sector se han dado cita en este acto que ha incluido interpretaciones musicales de Lana Tryhub, refugiada ucraniana en Extremadura, y en el que Pedro Calderón ha explicado que en el mismo se busca poner en valor el tema "fundamental" sobre el que versa el citado manifiesto, dado que se reúnen para celebrar "algo más que una fecha en el calendario", el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, ha señalado que también es un recordatorio de que la dignidad, la igualdad y la inclusión son derechos que nos definen como sociedad. Además y de cara a la conmemoración de los 40 años de España en la Unión Europea, ha subrayado que han dado paz, democracia y progreso, pero que también invitan a preguntarse qué Europa se quiere para el futuro.

También ha sido un motor de esperanza y oportunidades, pero desde el movimiento social de la discapacidad ven "señales preocupantes" como desigualdades que persisten, derechos que se "tambalean" o retrocesos que no pueden permitir.

Por eso, desde Cermi consideran que Europa debe ser sinónimo de derechos, inclusión y bienestar para todos, tras lo que ha citado algunas de las demandas del colectivo, que define como "compromisos con la vida de millones de personas", como defender los derechos y una Europa que lidere la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o que la vida independiente en comunidad y la desinstitucionalización sean "realidades" y "no promesas", además de decir no a la discriminación.

UNA PROVINCIA MÁS ACCESIBLE

Por su parte, Raquel del Puerto ha destacado que este acto vuelve a poner de manifiesto y visibilizar el compromiso con las asociaciones y con el objetivo común de lograr una provincia "más accesible", ante lo que ha valorado el papel del movimiento asociativo, al que ha definido como "energía y motor" para transformar en hechos reales los principios de inclusión.

También ha destacado que el reto de eliminar barreras exige "caminar unidos durante todo el año, no solo en esta fecha conmemorativa", a la par que ha asegurado que la diputación pacense mantiene un compromiso "transversal y constante" con la igualdad y la accesibilidad, reflejado en los presupuestos provinciales aprobados para 2026.

Entre las líneas de actuación, ha citado el Plan Provincial de Accesibilidad, los Premios de Fotografía Sin Barreras, las ayudas para la adaptación de taxis o el programa MOVA+, destinado a la adquisición de vehículos adaptados por parte de las asociaciones.

Finalmente, la presidenta de la diputación ha recordado la proximidad del Día de la Constitución para recalcar que las personas con discapacidad "tienen los mismos derechos", y que los poderes públicos están obligados a garantizar que la igualdad sea "real y efectiva, removiendo los obstáculos que lo impidan".