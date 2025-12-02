El Círculo Empresarial Moralo celebra los Premios de Emprendimiento, con siete premios que reconocen el trabajo y la innovación

El Círculo Empresarial Moralo celebró este sábado la II Gala de los Premios de Emprendimiento, un evento que reunió a cerca de 300 asistentes y que se consolida como una cita clave para el tejido empresarial de la comarca.

La velada estuvo conducida por el reconocido ilusionista y presentador Jorge Luengo, que aportó dinamismo, humor y emoción a una gala centrada en una idea profundamente vinculada al futuro del territorio: DAR: empresas con alma, la filosofía que el Círculo ha comenzado a impulsar para promover un modelo empresarial más humano, auténtico y comprometido con su entorno. La gala contó con las actuaciones de Victoria Encabo y Gorrilla Show, que emocionaron a los asistentes y consiguieron poner en pie al auditorio.

Siete galardones que ponen en valor el talento empresarial

Durante el acto se entregaron siete premios que reconocen el trabajo, la innovación y la contribución social de empresas y profesionales de la comarca:

Premio a la Innovación y Creatividad: Cárnicas DIBE

Cárnicas DIBE Premio a la Trayectoria Empresarial: Hierros Talayuela

Hierros Talayuela Premio a la Formación: Laura Baquero – Ella Construye

Laura Baquero – Ella Construye Premio al Apoyo a la Cultura: Mariví Alegre – Librería El Encuentro

Mariví Alegre – Librería El Encuentro Premio a los Nuevos Proyectos: Maby Domínguez – Calzados Nano Domínguez

Maby Domínguez – Calzados Nano Domínguez Premio a la Sostenibilidad y al Medio Rural: Plataforma “Sí a Almaraz, Sí al Futuro”

Plataforma “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” Premio de Honor: Familia García Moya

Al acto asistieron numerosas autoridades, como el Consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Román Álvarez; el presidente de COEPCA, Diego Hernández Pavón; la Directora General de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno; y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, entre otros.

También participaron diputados regionales, alcaldes de distintos municipios de la comarca, asociaciones empresariales y representantes de todos los sectores productivos.

Presentación oficial de DAR

Uno de los momentos centrales de la gala fue la presentación de DAR, un nuevo concepto empresarial promovido por el Círculo Empresarial Moralo. DAR resume una manera de entender la empresa desde sus raíces:

D es de Devolver: devolver a la sociedad lo que nos ha dado.

devolver a la sociedad lo que nos ha dado. A es de Alma: recordar el origen y la esencia que hace humana a cada empresa.

recordar el origen y la esencia que hace humana a cada empresa. R es de Retorno: porque todo lo que se da, vuelve multiplicado.

Durante el evento se proyectaron mensajes de apoyo enviados por Víctor Küppers, Manuel Campo Vidal, Mario Alonso Puig, Emilio Duró, Alejandra Gere, Alejandra de Rojas, Margarita Álvarez, Toni Nadal, Luis Galindo y Juanma Iturriaga.

El Círculo Empresarial Moralo reafirma con esta segunda edición su compromiso con el desarrollo económico de la comarca y con la creación de un movimiento empresarial basado en el talento, la colaboración y el alma.