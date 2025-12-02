Función Pública
CSIF insta a la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos a abonar la subida salarial de 2025 y 2026
El sindicato exige a las administraciones extremeñas que apliquen la subida salarial atrasada del 2,5% en las nóminas de enero de este año, y el 1,5% pactado para 2026
El sindicato CSIF ha instado este martes a la Junta de Extremadura, a los ayuntamientos y a las diputaciones a abonar "cuanto antes" los atrasos del incremento salarial del 2,5% a los empleados públicos correspondiente a 2025, "cumpliendo así el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a los ciudadanos".
A través de un comunicado de prensa, CSIF Extremadura, sindicato mayoritario en el ámbito de la Función Pública, ha reclamado también a las administraciones locales, provinciales y autonómica que actualicen en enero las nóminas de sus empleados públicos con esa subida del 2,5% de este año, más el 1,5% pactado para 2026.
Máxima celeridad
La organización sindical exige “máxima celeridad” al conjunto de las administraciones públicas en la aplicación de la subida salarial firmada la semana pasada con el Gobierno central, una vez que el acuerdo ha recibido el visto bueno este martes por parte del Consejo de Ministros.
De modo que, en enero de 2026, según ha remarcado CSIF, los aproximadamente más de 100.000 empleados públicos de la región -que trabajan para las diferentes administraciones local, provincial, autonómica y del Estado-, vean reflejado en sus nóminas un incremento salarial del 4%.
Entre 500y 700 euros
Los atrasos de 2025 que se deben abonar a los empleados públicos, con efecto retroactivo desde enero, pueden suponer entre 500 y 700 euros de media; y en 2026, la subida salarial será de en torno a 1.700 euros de media.
Para Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, "se trata del mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, con un Gobierno en minoría, presupuestos bloqueados y mucha incertidumbre política".
