Subvención educativa
Extremadura publica las becas y ayudas para el alumnado participante en acciones formativas declaradas estratégicas
El plazo para solicitar estas ayudas en la región será de quince días hábiles tras la formación
Estarán destinadas a personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se autoriza la convocatoria de becas y diferentes ayudas dirigidas al alumnado que participe en acciones formativas calificadas como estratégicas dentro de la comunidad autónoma.
La convocatoria contempla becas específicas para personas con discapacidad y para mujeres víctimas de violencia de género, además de ayudas para cubrir gastos de transporte, manutención, alojamiento y conciliación. Podrán solicitarlas tanto personas desempleadas como empleadas que se encuentren realizando este tipo de formación.
Cuantías de las becas y ayudas
Las personas con discapacidad recibirán una beca de 9 euros por cada día de asistencia, mientras que las mujeres víctimas de violencia de género percibirán 10 euros diarios.
En cuanto a los desplazamientos, el alumnado podrá optar a ayudas por transporte urbano o interurbano de 1,5 euros al día, o bien 0,19 euros por kilómetro —con un límite de 22 euros diarios— para quienes utilicen su vehículo particular.
Asimismo, se establece una ayuda de 12 euros por día lectivo para manutención. También se incluyen ayudas para alojamiento y para la conciliación familiar, destinadas a quienes no superen el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El presupuesto total asignado a esta convocatoria asciende a 300.000 euros.
El sistema de adjudicación será el de concesión directa mediante convocatoria abierta. Las solicitudes podrán presentarse durante los quince días hábiles posteriores a la finalización de la acción formativa correspondiente.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- Pocas luces (II)