Extremadura publica las becas y ayudas para el alumnado participante en acciones formativas declaradas estratégicas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se autoriza la convocatoria de becas y diferentes ayudas dirigidas al alumnado que participe en acciones formativas calificadas como estratégicas dentro de la comunidad autónoma.

La convocatoria contempla becas específicas para personas con discapacidad y para mujeres víctimas de violencia de género, además de ayudas para cubrir gastos de transporte, manutención, alojamiento y conciliación. Podrán solicitarlas tanto personas desempleadas como empleadas que se encuentren realizando este tipo de formación.

Cuantías de las becas y ayudas

Las personas con discapacidad recibirán una beca de 9 euros por cada día de asistencia, mientras que las mujeres víctimas de violencia de género percibirán 10 euros diarios.

En cuanto a los desplazamientos, el alumnado podrá optar a ayudas por transporte urbano o interurbano de 1,5 euros al día, o bien 0,19 euros por kilómetro —con un límite de 22 euros diarios— para quienes utilicen su vehículo particular.

Asimismo, se establece una ayuda de 12 euros por día lectivo para manutención. También se incluyen ayudas para alojamiento y para la conciliación familiar, destinadas a quienes no superen el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El presupuesto total asignado a esta convocatoria asciende a 300.000 euros.

El sistema de adjudicación será el de concesión directa mediante convocatoria abierta. Las solicitudes podrán presentarse durante los quince días hábiles posteriores a la finalización de la acción formativa correspondiente.