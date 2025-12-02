Gallardo acusa a Guardiola de un recorte de 400 millones en políticas públicas y plantea crear el Instituto Extremeño de Servicios Sociales

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha mantenido este martes un encuentro con entidades del tercer sector, en el que ha trasladado su "enorme preocupación" por lo que considera un "grave retroceso" de las políticas sociales desde la llegada de María Guardiola al Gobierno autonómico.

Gallardo ha recordado que, durante años, Extremadura cumplió un principio básico en los Presupuestos, destinando siete de cada diez euros a políticas sociales. "Ese principio se ha roto", ha lamentado, asegurando que en los dos años y medio del actual Ejecutivo hay 400 millones de euros menos para este ámbito.

A su juicio, este ajuste repercute directamente en el bienestar de la ciudadanía, afectando a áreas como la sanidad pública, la educación, la dependencia y la vivienda.

Elecciones decisivas el 21 de diciembre

El candidato socialista ha advertido de que las elecciones del 21 de diciembre serán "muy decisivas", al enfrentarse "dos modelos muy diferentes": uno que, según ha afirmado, reduce el peso de las políticas sociales, y otro que apuesta por recuperar y reforzar los servicios públicos.

Gallardo también ha reivindicado el papel del tercer sector, al que ha definido como "vehículo fundamental para el bienestar" y "garante de la dignidad" de miles de personas. En este contexto, ha anunciado que, si obtiene la confianza mayoritaria el 21D, el PSOE pondrá en marcha el Instituto Extremeño de Servicios Sociales, un organismo que —ha señalado— permitirá asegurar estabilidad, financiación y refuerzo a las entidades sociales.

"Queremos que organizaciones como Plena Inclusión y el resto del tercer sector tengan financiación estable y seguridad, algo que hoy no tienen", ha afirmado. Gallardo ha destacado que estas propuestas ya están recogidas en su programa electoral tras incorporar planteamientos de las propias organizaciones sociales.

Valoración de los datos del paro

El candidato socialista también se ha referido a los datos del paro, publicados este martes. Pese a la reducción del desempleo en algo más de 800 personas, ha alertado de una "realidad preocupante", ya que la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en más de 600.

Según Gallardo, esto indica que "hay personas que han salido de las listas del SEXPE sin encontrar empleo; están en sus casas o se han marchado de Extremadura". Ha añadido que la región "no está aprovechando el impulso del empleo en España", al señalar que el país ha creado un millón de empleos frente a los 2.000 de Extremadura en el mismo periodo.

También ha sostenido que el adelanto electoral decidido por Guardiola está teniendo "efectos negativos", al generar desconfianza, algo que "no favorece el empleo".

Reivindicación de la industrialización

Gallardo ha defendido que el 21D marca una oportunidad para recuperar el camino perdido y situar de nuevo la industrialización como motor de empleo y oportunidades. "Queremos que la industrialización, abandonada por este Gobierno, vuelva a ser el motor de Extremadura", ha afirmado.

Antes del encuentro con el tercer sector, Gallardo mantuvo una reunión con la Federación Extremeña de Caza, en la que se firmó un compromiso programático para fortalecer el sector cinegético. El candidato socialista ha recordado que fue el PSOE quien impulsó la caza en la región, tanto en visibilidad como en apoyo económico y en la creación del Plan Estratégico de la Caza, y ha reafirmado su compromiso con este ámbito.