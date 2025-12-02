Consecuencias climáticas
La Junta anuncia el pago inminente de las ayudas a 376 cereceros: casi dos millones se abonarán en los próximos días
El Ejecutivo regional señala que la subvención excepcional se transferirá tras los controles de la documentación presentada, para acreditar las pérdidas del 30%
Tras las reclamaciones de La Unión Extremadura por el "retraso" en las ayudas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024, que según la organización aún no han llegado a 660 agricultores, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha anunciado que el segundo y tercer pago de la subvención excepcional se efectuarán en los próximos días.
Pagos previstos y beneficiarios
El Ejecutivo regional ha señalado que los abonos correspondientes al segundo y tercer pago ascienden a 1.904.540,23 euros, llegarán a 376 agricultores de cereza y se abonarán entre finales de esta semana y la próxima.
Además, ha indicado que este jueves se hará la petición de fondos y que los pagos se realizarán tras los controles efectuados en base a la documentación presentada por los agricultores, ya que, incide, "es necesaria para poder acreditar las pérdidas del 30% que dan derecho a la ayuda".
Cómo se articulan las ayudas
La Junta destaca que esta línea de ayudas de la Medida 23 (que responde al Decreto-Ley de 27 de mayo, de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del FEADER) se ha estructurado en tres pagos.
El primer pago de cereza se efectuó a finales de junio, beneficiando a 1.598 productores con 6.887.856,52 euros, y los dos pagos restantes se llevarán a cabo en los próximos días.
