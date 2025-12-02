Mérida acoge esta noche la I edición de los Premios Woman Extremadura

Extremadura y concretamente su capital, Mérida, se convierten hoy en espacio de reconocimiento al talento regional en todos los campos, desde la ciencia a la comunicación, el arte y creación digital, la gastronomía , la moda o la empresa. Este martes, a partir de las siete de la tarde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida será el escenario de la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, como lo son también EL PERIÓDICO EXTREMADURA y La Crónica de Badajoz, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.

Los premios, que cuentan con el patrocinio de JTI y Grupo Renault, reunirán a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial para acompañar a los ocho premiados que protagonizarán esta edición inaugural. Los galardones son un reconocimiento a la identidad y al talento de Extremadura, que nacen con intención de continuidad en próximos años.

Con esta primera edición, Woman Extremadura inaugura un proyecto que aspira a consolidarse como un espacio anual de reconocimiento y celebración, destacando a quienes impulsan la proyección de la región desde la ciencia, la cultura, la comunicación, la empresa, la creación digital o la gastronomía.

La organización subraya que esta gala busca «poner en valor el talento, la energía y la fuerza creativa de Extremadura», además de situar a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación, emprendimiento y excelencia. La revista Woman Madame Fígaro, nacida en España, lleva 32 años dando visibilidad el talento de personas, marcas e iniciativas, de dentro y fuera de nuestras fronteras.

El marco de la ceremonia, que podrá seguirse, también, a través de EL PERIÓDICO EXTREMADURA y La Crónica de Badajoz, en el Palacio de Congresos, es otro guiño a la evolución de la comunidad.

Se trata de una obra inaugurada en 2004, diseñada por los arquitectos Nieto y Sobejano, ganadores de medio centenar de premios en concursos de arquitectura. Crearon un edificio único con una fuerte carga simbólica, con dos zonas diferenciadas unidas por una gran terraza con vistas al Guadiana. La igualmente reconocida escultora Esther Pizarro es la autora de la fachada que aporta un carácter singularala fisonomía del edificio, con un relieve exterior basado en la topografía de la antigua ciudad romana de Emérita Augusta.