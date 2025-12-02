El PP de Extremadura defiende su apuesta por el proyecto de regadío de Tierra de Barros

El Partido Popular de Extremadura ha reunido este martes a representantes de distintos sectores agrarios en Almendralejo donde la vicesecretaria de Agricultura, Mercedes Morán, ha defendido la apuesta presupuestaria de su partido por el proyecto de regadío en Tierra de Barros.

En declaraciones previas a la prensa, al ser preguntada por la posible liquidación de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, Morán ha asegurado que el actual Gobierno regional "es el único que ha propuesto en dos presupuestos, tanto con el 25 como con el 26, 20 millones de euros de fondos de la comunidad autónoma para iniciar las obras", ambos rechazados "con una enmienda a la totalidad" por la oposición, informa EFE

Serán escuchados "igual que los demás"

Sobre la situación actual del regadío, ha confirmado la presencia en la reunión de la comunidad de regantes, por lo que serán escuchados "igual que los demás" y ha añadido que el consejero competente mantendrá con ellos una reunión este miércoles.

Morán ha explicado que el encuentro tiene como objetivo "escuchar más que hablar" ya que, durante los dos años de gobierno autonómico, el PP ha identificado muchas de las necesidades del sector, pero "quedan todavía cosas por hacer" y estos foros permiten "empaparse de sus propuestas y de las soluciones que podremos poner para el futuro".