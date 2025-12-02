Nueva convocatoria de seguros agrarios: 10,8 millones para cubrir hasta el 40% de la póliza

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes un nuevo decreto para impulsar la contratación de seguros agrarios combinados con un presupuesto de 10,8 millones de euros para 2026, con el objetivo de reforzar la viabilidad económica de las explotaciones frente a los riesgos climáticos y sanitarios.

Según explica el Ejecutivo, los seguros agrarios son "un instrumento clave" para sostener la renta del sector y garantizar la continuidad de las explotaciones en un contexto marcado por los efectos del cambio climático. La subvención autonómica complementará a la estatal y estará disponible para todas las líneas de seguros, con excepción de las pólizas agrícolas del módulo 1 y de las destinadas a la retirada y destrucción de animales muertos.

Registro de explotaciones

Podrán acogerse quienes contraten o renueven pólizas certificadas por Agroseguro entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 para explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura y que ya hayan sido beneficiarias de la prima estatal. La ayuda será del 40% del importe complementario a la subvención estatal, salvo en el caso del seguro de explotaciones de cereza, donde ascenderá al 60%.

En cualquier caso, la suma de ayudas públicas no podrá superar el 75% de la prima comercial de base neta. Las pólizas subvencionables se considerarán solicitudes de ayuda y reflejarán directamente la financiación autonómica, que se descontará de la prima.

Convocatoria para las razas autóctonas

El Consejo de Gobierno ha aprobado también la convocatoria de ayudas para los programas de cría de razas ganaderas autóctonas durante 2026, por un importe de 1,3 millones de euros, cofinanciados en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Estas ayudas apoyarán actuaciones de conservación, mejora genética, promoción y difusión de las razas locales, consideradas esenciales para la sostenibilidad ambiental y social del medio rural. Podrán solicitarlas las asociaciones de criadores reconocidas por el Ministerio de Agricultura o por la Consejería, así como entidades autonómicas colaboradoras en la difusión de estas razas. La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

11,9 millones para sanidad animal

Además, la Junta ha autorizado un encargo de 11,99 millones de euros a la empresa pública Tragsatec para ejecutar la primera fase de los programas de sanidad animal en 2026, entre enero y octubre.

Los trabajos incluyen las campañas de saneamiento ganadero y la vigilancia, control y erradicación de enfermedades como tuberculosis y brucelosis en rumiantes; actuaciones frente a lengua azul; el seguimiento de enfermedades del sector porcino como la Aujeszky y medidas para prevenir la peste porcina africana.

También se contemplan controles para evitar que las encefalopatías espongiformes transmisibles entren en la cadena alimentaria y programas de vigilancia de enfermedades aviares, cunícolas y de fauna silvestre, así como el Plan Sanitario Equino y otros programas voluntarios en bovino, ovino y caprino.