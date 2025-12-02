La vivienda de segunda mano en Extremadura: la más barata y la que menos sube del país

Extremadura vuelve a desmarcarse del resto del país como la comunidad más económica para comprar vivienda usada, incluso en un contexto de fuertes subidas generalizadas en España. Según el último índice de precios inmobiliarios publicado por el portal Idealista, el precio del metro cuadrado en la región se situó en noviembre en 1.023 euros/m², muy por debajo de la media nacional (2.605 €/m²) y lejos de las autonomías más tensionadas, como Baleares o Madrid.

A pesar de mantener el liderazgo en cuanto al precio para poder adquirir una vivienda de segunda mano, Extremadura no escapa a la tendencia alcista de los precios. En concreto, la comunidad extremeña registró un incremento interanual del 2,9%, eso sí, también fue el más moderado de todo el país. Este crecimiento contrasta con regiones como Murcia (22,5%), Madrid (21%) o Andalucía (19,8%), que encabezan la escalada de precios.

Por provincias

En el análisis por provincias, destacar que 48 tienen precios superiores a los registrados en noviembre del año pasado. La mayor subida se ha vivido en la Región de Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 22,5%, seguida de Valencia (22,3%), la Comunidad de Madrid (21%), Cantabria (18,8%) y Asturias (16,8%). En la de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 10,8%. En el caso de Extremadura, la provincia de Cáceres registró una subida interanual del 3,4% (1.044 €/m2) y la de Badajoz, un 2,4% (1.004 €/m2).

Tan solo dos provincias han tenido caídas de precio en la vivienda usada: Ourense (-4,2%), Teruel (-2,9%). Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.114 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2). Les sigue Guipúzcoa (4.124 euros/m2), Málaga (4.024 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.302 euros/m2), Vizcaya (3.254 euros/m2) y Barcelona (3.084 euros/m2). Ciudad Real es la más económica con 763 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (852 euros/m2) y Cuenca (867 euros/m2).

Capitales

Los datos contrastan con la dinámica observada en las grandes capitales españolas. Mientras Madrid y Barcelona superan los 5.000 €/m² y San Sebastián se dispara hasta los 6.411 €/m², ciudades como Zamora (1.291 €/m²), Jaén (1.367 €/m²) y Lugo (1.433 €/m²) encabezan la lista de las más asequibles. En el caso de las capitales extremeñas, los precios son: Badajoz (1.557 €/m2) y Cáceres (1.555 €/m2).

El informe elaborado por Idealista, basado en la mediana de los precios de oferta publicados en el portal, confirma que la vivienda usada en España vive su momento más caro desde que existen registros. En este escenario, Extremadura se consolida como un refugio para quienes buscan comprar a precios más contenidos, aunque la tendencia ascendente invita a la cautela y al seguimiento continuo del mercado.