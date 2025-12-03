Luz verde al primer Plan Forestal de Extremadura, que prevé invertir 365 millones en la próxima década

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Forestal de Extremadura, el documento estratégico que ordenará la política forestal de la comunidad durante la próxima década. El plan incluye 198 medidas, agrupadas en cinco ejes de actuación, y contempla una inversión de 364,2 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los mayores marcos programáticos para el sector en la región.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, destacó tras la reunión que su aprobación "salda una deuda histórica con los montes extremeños". Subrayó que el plan tiene un doble objetivo: "proteger nuestros montes del fuego y fomentar su potencial económico", además de contribuir a frenar la despoblación rural. "Más de dos tercios del territorio, cerca de tres millones de hectáreas, son superficie forestal. Es fundamental disponer de una hoja de ruta clara sobre cómo actuar", añadió.

Más de 200 medidas

El Plan Forestal se estructura en torno a cinco ejes: conservación y uso sostenible de los ecosistemas forestales, prevención y adaptación ante riesgos naturales o antrópicos, fomento de la bioeconomía, impulso del conocimiento y la cultura forestal y desarrollo del modelo de gobernanza.

Estos ejes se despliegan en 22 líneas de acción y casi 200 medidas de carácter normativo, administrativo y operativo. La ejecución del plan se someterá a valoración en una comisión de seguimiento cada cinco años, mientras que cada 10 se procederá a una revisión completa.

Prevención de incendios

De los más de 364 millones previstos, el Gobierno extremeño destinará 203 millones a prevención de incendios; 90 millones a preservar la riqueza natural y los usos tradicionales de los montes; 37 millones al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales; 29 millones al fortalecimiento de la coordinación entre administraciones y agentes del sector; y 5 millones al fomento de la cultura forestal.

Entre las actuaciones previstas figuran la creación de una red de espacios forestales, diversas mesas sectoriales, un archivo histórico de vías pecuarias, un catálogo regional de flora y hongos de valor económico y un convenio laboral específico para el sector forestal.

Previsiones de financiación

El documento incorpora también previsiones de financiación plurianual apoyadas en fondos regionales, estatales y europeos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las actuaciones ante los retos del cambio climático, la transición energética y el reto demográfico.

Manzano recordó que el plan se ha elaborado tras un proceso de consulta con organizaciones profesionales agrarias, sindicatos y otros agentes sociales. Aunque ya existía un borrador publicado hace dos décadas en el Diario Oficial de Extremadura, nunca fue aprobado formalmente, pese a que ha servido de referencia en la planificación forestal de los últimos años.