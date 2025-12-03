Premios Woman Extremadura
Tamuja: Un coupage de la tierra que nos conquista por carácter y elegancia
Este vino joven y sorprendente, elaborado por la familia Álvarez, destacó por su aroma, equilibrio y facilidad de ingesta
Un gran vino para una ocasión única. Los invitados a la primera edición de los Premios Woman Extremadura disfrutaron, y alabaron, las excelencias de Tamuja, un coupage sorprendente. Bodegas Tamuja elabora este tinto fruto de la combinación de las variedades de uva Tempranillo, Garnacha, Merlot y Syrah. Es un vino joven que en su ficha técnica especifica «aromas a frutos rojos maduros, flores rojas y balsámicos, además de sutiles aromas a vegetales de huerta en copa movida. En boca nos encontramos con una entrada potente y de gran personalidad, continuando el vino en la boca con una gran y equilibrada estructura, dulce por sus taninos y vivo por su acidez. Largo retrogusto con y recuerdo de los mencionados aromas». Los que lo han probado aseguran que es un vino que se «bebe muy bien», ya que ‘esconde’ su graduación alcohólica.
Bodegas Tamuja, con sede en Badajoz, es una empresa familiar con orígenes en Villanueva de la Serena. La familia Álvarez, tras perder a su patriarca y su negocio durante la Guerra Civil, continuó décadas después la tradición vinícola iniciada en 1902, desarrollando el viñedo que hoy produce el vino Tamuja. En la actualidad, están al frente de la empresa Antonio Álvarez Joven, junto a sus hijas María Teresa y Marina.
