Preocupación clínica
La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en lotes de agua mineral vendido en Extremadura
La bacteria ha sido hallada en lotes de la marca Fuente Madre, y el Ministerio de Consumo ya ha aconsejado desechar estos productos a los hogares que los tengan
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' a nuevos formatos de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, además de los ya notificados el pasado 27 de octubre.
Los productos afectados son botellas de agua mineral natural Fuente Madre en los siguientes formatos y lotes: envases de 1,5 litros (lote 1 040725), garrafas de 5 litros (lote 5290425) y garrafas de 8 litros (lote L 8050525). Todos ellos tienen como fecha de caducidad el 31/12/2027.
Según la información disponible, estos productos se han distribuido en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que hayan llegado a otras comunidades mediante redistribuciones posteriores.
La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, aconseja a cualquier persona que tenga alguno de estos artículos en su hogar que no los consuma.
Asimismo, esta información se ha comunicado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de asegurar la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.
