Ángel Víctor Torres critica la ausencia de Guardiola en el debate de RTVE durante su visita a Extremadura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado la ausencia de María Guardiola en el debate de RTVE el próximo 18 de diciembre, ante las preguntas de los medios de comunicación durante su visita a una fosa común en Villanueva de la Serena. Estos debates, en los que ha participado cuando fue candidato en Canarias, tienen "gran seguimiento" y es el lugar donde "de manera educada" y con el uso de la palabra los aspirantes exponen sus puntos de vista. Por tanto, considera que "es bueno que todos los aspirantes" estén en esos debates y no ve "normal" que Guardiola no acuda. "Yo fui a todos los debates", ha insistido, a pesar de que "algunos eran seguramente más atractivos o menos desde el punto de vista de quién los convocaba", pero creo que los candidatos deben ir a "todos" los debates porque los ciudadanos "están en su derecho a ser informados".

Además, pregunta "qué problema hay" en acudir a unos debates que "a veces se ganan, se pierden, se empatan...", ha dicho. "Lo que no creo que sea lo normal es no ir, yo creo que hay que ir siempre y luego dar la mano", ha planteado, al igual que después "se felicita al que gane o al que presida la comunidad aunque no haya ganado", porque esto "también es democracia".

Acto de aniversario de la Constitución

Previamente, el ministro ha participado en el acto del aniversario de la Constitución en la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz, donde ha defendido que "no fue inédita" porque había anteriores, pero sí "sin duda el texto que unió", "reunió" y "volvió a unir" a los españoles, como también es "fundamental para la convivencia de nuestro país". "Nadie supo hace 47 años que se estaba firmando y se estaba votando y se estaba consolidando un texto que luego tuvo riesgos importantes, ahí está el 23 de febrero del año 81", ha indicado. Una fecha en la que "los españoles y las españolas dijeron claramente, con contundencia y en las calles, donde fue preciso hacerlo, que este es en un país democrático, que tenemos muchísimo por construir de la mano, que tenemos que hacerlo con el uso de la palabra" en aras de dejar a los niños y jóvenes una España "mucho mejor" que la que tuvieron sus bisabuelos.

El acto se ha completado de forma previa con la lectura y posterior debate de cuatro artículos de la Carta Magna a cargo de un grupo de estudiantes del colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz. Acompañados del director del centro, Ismael Gómez, y la profesora Cintia Vivas, los alumnos han debatido en concreto sobre el artículo 14 en torno a la igualdad ante la ley, el 20 y el reconocimiento y protección de los derechos, el 27 en relación a la educación y el 47 sobre la vivienda.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un acto con escolares sobre la Constitución, en la Delegación del Gobierno / Gobierno de España

La Carta Magna, "fundamental para la convivencia en el país"

Sobre la Carta Magna, ha remarcado igualmente que "fue aquello que terminó de reunir, lo digo bien, a los españoles", y que posteriormente se desarrollaría con los estatutos de autonomía, que define como las "cartas magnas territoriales" que tienen todas las comunidades autónomas y con lo que se desarrolló un conjunto de normas, obligaciones y derechos que tienen todos los españoles.

Un texto que cumple 47 años y que "sin duda puede abrir debates de su actualización, pero que está vigente y que es fundamental para la convivencia de nuestro país", tras lo que ha repasado los artículos citados por los estudiantes, como el 14 sobre la igualdad y que "no siempre fue así".

Al respecto, ha ahondado en que ha habido etapas en la historia reciente del país en el siglo XX en las que no la había, "basta con recordar que, cuando hubo ausencia de libertades, el marido era el representante legal de la mujer", algo que la Constitución "demolió" trasladando algo que "todavía tenemos que seguir peleando", como la "plena igualdad" de las mujeres y los hombres "en todos los campos".

También ha tomado la palabra el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha indicado que en este acto estaban presentes tres personas que votaron la Constitución en su momento, entre ellos él mismo cuanto tenía 18 años y dos días, a la par que ha señalado que, con esta cita, celebran los 47 años de la Carga Magna una fecha que invita a reflexionar sobre lo que nos une y da sentido a la convivencia doméstica.

Al mismo tiempo, Quintana ha agradecido la presencia y participación del ministro en este acto, con lo que "refuerza el valor de esta jornada" y el "compromiso" de la institución con la educación cívica y el futuro del país, aunque los "verdaderos" protagonistas eran los estudiantes del colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz, en relación a los cuales ha mostrado la alegría que supone abrir las puertas de la Delegación a los jóvenes, que son quienes darán continuidad a los valores democráticos que hoy celebran. El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra; o el director general de Administración Local de la Junta, Pedro Romero, entre otras autoridades.