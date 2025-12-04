El avance de la gripe en los niños dispara un 64% la incidencia en Extremadura

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria en Extremadura se han incrementado un 64% en una semana, hasta alcanzar una tasa de 45,2 contagios por cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en los niños de entre 1 y 4 años (260 casos cada 100.000 habitantes). Así lo refleja el informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) elaborado por la Dirección General de Salud Pública, referente a semana 48 de 2025 (del 24 al 30 de noviembre).

Respecto a la incidencia en Atención Primaria en el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ésta ha pasado de 0 a 6,4 casos/100.000 habitantes en una semana, con los menores de un año como los más afectados con 1.329,2 casos. Similar ha sido la evolución de la covid-19 en Extremadura, que ha pasado de tener una incidencia nula a 6,4 casos, con el grupo de edad de 45 a 64 años como el más afectado (14,96).

El sistema de vigilancia centinela de IRAs en Extremadura recoge que en la semana 48 del año la incidencia de las tres infecciones -covid, gripe y VRS- es de 258 casos por 100.000 habitantes frente a 254 de la semana anterior. En este periodo, los menores entre 1 y 4 años son el grupo de edad con una mayor incidencia de IRAs, 3.987,7 casos.

En cuanto al informe semanal de los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG), los que requieren hospitalización, la tasa de ingresos ha pasado de 16,5 a 19,2 casos por cien mil habitantes en una semana. En la semana 48 de 2025, el grupo de edad más afectado es el de mayores de 79 años con 139,5 casos. Según recoge la agencia Efe, respecto a la tasa de incidencia semanal de los virus causantes de los ingresos, tanto la covid-19 como el VRS está en cero casos (al igual que la semana anterior); mientras que la gripe se sitúa en 2,7 (frente a 0,97 casos anteriores).

A nivel nacional

A nivel nacional, la gripe crece un 42%, hasta alcanzar una tasa de 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes, por el incremento en niños, con el doble de contagios en los de 1 a 4 años y casi el triple en los menores de 1. En concreto, la tasa de IRAs (infecciones respiratorias agudas detectadas en Atención Primaria), pasa de 521,3 a 643 casos/100.000 habitantes, si bien la intensidad con la que circulan sigue siendo baja, destaca el ISCIII.

Pero el que más crece sigue siendo el de la gripe: tras entrar la semana pasada en la fase de epidemia, en el periodo analizado la tasa se sitúa en 170,4 cuando la precedente era de 119,9. El grupo de edad más afectado es el de menores de 1 a 4 años, donde se duplica de 428,5 a 871,7, aunque el crecimiento es mucho mayor en los menores de 1, que casi se triplican al pasar de 267,2 a 766,6. Asimismo, y a diferencia de la anterior semana, cuando se mantuvo estable en 2,6, la subida de la gripe empieza a dejarse notar en los hospitales, con un ligero aumento de la tasa de ingresos a 3,9.

Por su parte, tras experimentar un retroceso la semana previa, la covid-19 escala a más del doble en los centros de salud (de 4,7 a 11,6). En su caso, la mayor incidencia se presenta en el grupo 70-70 (14,7), seguido del de 60 a 69 (10,8), sin que ello por el momento se traslade a los hospitales, en los que la cifra de ingresos es de 0,6 (hace una semana era el 0,4). Por su parte, el VRS aumenta del 18,2 al 25,7, lo cual deja un ligero incremento de hospitalizaciones del 0,8 a 1,7.