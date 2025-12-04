Los migrantes también cotizan en Extremadura: un informe de UGT desmonta los bulos racistas en el trabajo

Los migrantes son esenciales en sectores con falta de mano de obra; contribuyen al sistema público más de lo que consumen; no tensan los servicios públicos porque su peso poblacional es bajo; y aportan juventud, estabilidad y arraigo. En definitiva: la población extranjera en Extremadura es un activo demográfico y laboral. Estas son las principales conclusiones que ha extraído el sindicato UGT a partir de una serie de datos a fecha de 1 de octubre, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la realidad migratoria en la región.

El estudio se ha dado a conocer este jueves, en el marco de un taller destinado a los delegados del colectivo sindical, que tiene como objetivo prevenir los bulos racistas y discursos de odio en el ámbito laboral. La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha manifestado en rueda de prensa que los bulos racistas “no son inocentes”, ya que alimentan el miedo, justifican discriminaciones laborales y ponen en riesgo la convivencia. "Los discursos de odio están creciendo en nuestra sociedad auspiciados por la ultraderecha de este país y la extremeña", ha asegurado.

Los datos

En este sentido, la dirigente sindical ha informado de que Extremadura cuenta con 50.053 residentes de origen extranjero, apenas un 4,7% de la población y una de las cifras más bajas del país, ya que solo representa el 0,66% a nivel nacional. El 79,5% tiene entre 15 y 64 años; el 6,1% supera los 65 años; 14,4% son menores de 14 años, lo que refleja "arraigo"; y la mayoría son mujeres (52%). Casi el 80% se encuentra en edad laboral y hay 21.255 afiliados extranjeros (5,1% del total de cotizantes en la región), con un crecimiento anual del 14,35%, un dato que está "muy por encima del conjunto del sistema".

Más de la mitad, el 53,9%, cotiza en el Régimen General; el 26,4% lo hace en el agrario; el 15,2% son autónomos; y en el régimen especial del hogar se encuentra el 4,5% restante. Los sectores que más emplean a los extranjeros en Extremadura son la hostelería (21,26%), las actividades sanitarias y servicios sociales (17%), el transporte y almacenamiento (13%), el comercio (12,17%) y la construcción (10%). Sobre su procedencia, el 62% es de fuera de la Unión Europea, principalmente de Marruecos, Colombia y Brasil, mientras que los europeos viene sobre todo de Rumanía y Portugal.

Asimismo, Sánchez ha destacado que la presencia de población migrante contribuye a frenar la pérdida demográfica. Ha insistido en que estos datos contradicen varios de los bulos más extendidos. Los migrantes no quitan el trabajo, sino que "suelen cubrir puestos donde existe déficit de mano de obra local"; no saturan los servicios públicos, ya que "la mayoría es joven, activa y aporta más al sistema de lo que consume", y no incrementan la delincuencia, como demuestra que "numerosos delitos mediáticos atribuidos inicialmente a migrantes se han revelado falsos".

A nivel nacional

Por su parte, el responsable confederal de Migraciones, Cesc Poch, ha recordado que España afrontará en los próximos diez años un desafío demográfico mayúsculo, pues entre 2025 y 2035 se jubilarán cinco millones de personas, pero solo 1,7 millones ingresarán en edad laboral. "El saldo negativo (más de tres millones de trabajadores) obliga a afrontar la migración como un fenómeno estructural, imprescindible para sostener el sistema productivo y el Estado del bienestar", ha destacado. "Es una fantasía pensar que la migración va a desaparecer. La gente se ha movido siempre y seguirá haciéndolo, la economía española no puede permitirse ignorar esta realidad”, ha advertido.

Además, Poch ha subrayado que los migrantes vienen a España a trabajar y en buscar de proyectos de vida, y esa mano de obra es la que está sustentando el "buen momento" que vive la economía española. En concreto, señala que de los 900.000 puestos de trabajo que se han creado desde 2021 en el país, 700.000 han sido ocupados por extranjeros. En este punto, ha resaltado que UGT está a favor de que haya "vías legales y seguras" para la llegada de inmigrantes, como es la orden GECCO y la migración circular, pero pide que se cumplan todos los derechos", lo cual "solo se puede garantizar con la participación del sindicato".

Al respecto, ha reclamado que se facilite información de todas las empresas de Extremadura donde hay trabajadores temporales que vienen a través del orden de la contratación en origen, así como que les permitan visitar las viviendas donde residen para informarles de sus condiciones. También ha pedido la convocatoria de las comisiones de flujos migratorios de las dos provincias, Badajoz y Cáceres, para asegurar que "no se va a contratar en origen por el mal funcionamiento de los servicios de empleo". "Es decir, que todas las ofertas que hay de contratación en origen han pasado antes por el servicio de empleo y han tenido una buena gestión", ha puntualizado.