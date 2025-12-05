Juntos por Extremadura Levanta apela a una campaña "en la calle, sin lujos ni estrategias alejadas de la ciudadanía"

La coalición regionalista Juntos por Extremadura Levanta (JXEL) abrió ayer su campaña electoral en Cáceres y Badajoz con la tradicional pegada de carteles, un acto que, según explicó la formación, busca simbolizar un trabajo "honesto, en la calle, sin lujos ni estrategias alejadas de la ciudadanía".

El candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Raúl González, ha señalado que, a su juicio, existe un contraste entre su coalición y los principales partidos: "Los que verdaderamente queremos luchar por esta tierra salimos a mojarnos, mientras que los que están en esa dichosa moqueta sin hacer nada demuestran lo que seguirán haciendo los próximos cuatro años. Más de lo mismo: Nada".

Defensa del regionalismo

González ha afirmado que JXEL defenderá durante toda la campaña el sentimiento regionalista, y ha asegurado que, por "intereses creados", siguen "negándonos aparecer en las encuestas". Según el candidato, "nuestros votantes no se sienten reflejados en las encuestas, a pesar de que el regionalismo es un sentimiento que vive en la gente de cada pueblo".

Encuentros con regantes y organizaciones agrarias

En el último día de precampaña, el candidato ha mantenido una reunión con la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros y con La Unión Extremadura, a fin de defender los derechos del campo, encuentros en los que, según ha informado JXEL, se han abordado las principales necesidades del sector agrario extremeño. La coalición se ha comprometido a modernizar regadíos, proteger el olivar tradicional y asegurar ayudas justas para mantener el medio rural y la competitividad de las explotaciones locales. Durante estas reuniones, González ha destacado la urgencia de ejecutar el regadío de Tierra de Barros "en el plazo más corto posible".

También ha trasladado su compromiso con la Ley de Cadena Alimentaria, la modernización de regadíos, la defensa del olivar tradicional y la competencia justa frente al arroz importado, así como con la fijación de población y la sostenibilidad del medio rural. Además, ha subrayado la necesidad de mejorar las ayudas, el asesoramiento agrario y el cooperativismo para fortalecer las explotaciones locales.

Acto inaugural mañana en Burguillos del Cerro

La coalición ha anunciado que este viernes (5 de diciembre) celebrará su acto inaugural de campaña en Burguillos del Cerro, una presentación que han definido como un evento "singular y multitudinario", inspirado en los grandes partidos pero, según remarcan, con "esencia regionalista".