Redes sociales
La extremeña Magdalenita triunfa en los TikTok Awards como mejor narradora del año
La creadora de contenido emeritense, que ha conquistado las redes sociales, se alzó como ganadora con un premio que celebra la conexión con la comunidad y su narrativa
La extremeña Magdalenita ha sido reconocida como Storyteller del Año en los TikTok Awards 2025, un galardón que premia la excelencia en la narrativa y la conexión con la comunidad. El evento anual, celebrado en la Galería de Cristal de Madrid, distinguió a los creadores, figuras públicas, agencias y marcas más influyentes del año.
Tras semanas de votaciones, el público ha dejado claro quiénes son sus influencers favoritos. En una gala que reunió a todo el panorama digital del país, la emeritense se alzó como la ganadora de esta categoría. Esta joven de pueblo, con apenas una cámara y mucho corazón, ha conquistado las redes este año y se ha abierto paso como creadora de contenido. Con una comunidad cercana, artística y divertida y un futuro cargado de imaginación, Magdalena ha logrado llevar a Extremadura a sonar en todo el mundo desde su TikTok.
"Hola guys! Soy Magdalenita y vivo en un pueblo", así arranca cada vídeo, con esa mezcla de espontaneidad y cercanía que ha logrado algo poco común: transformar lo cotidiano en viralidad, y lo rural en tendencia.
Los creadores más influyentes del año
En esta edición, la comunidad distinguió a sus referentes en doce categorías. Figura Pública del Año fue para Rosalía, por su influencia cultural y musical. TikTok Star recayó en Fabiana Sevillano por su conexión singular con la audiencia. Creador Revelación del Año fue Whereisleto y Vídeo del Año lo firmó Pablo Vera con 'El sueño cumplido de Pablo x Quevedo'.
En las categorías temáticas, los premios fueron para @pabsperez (Entretenimiento), @danicastilla.tf (Deportes), @galdervaras (Comedia), @ibairider (Viajes y Gastronomía), @iris_ermine (Moda y Belleza), @albasaenc (Educación y Cultura) y @alexroca_91 (TikTok For Good).
Una semana de reconocimientos
El galardón de Magdalenita llega la misma semana que el Premio Gen Z que recogió en Mérida en los premios Woman Extremadura, un reconocimiento al talento joven que demuestra que desde la región se puede crear, y que las nuevas generaciones pueden hacerlo sin necesidad de marcharse. "Desde niña me decían que, si quería hacer lo que quería, tenía que irme fuera. Lo que intento contar y demostrar ahora es que desde aquí se pueden hacer cosas", dijo durante la gala.
El pasado mes de octubre recibió además el premio GenZ Awards en la categoría “Arte, Cultura y Creatividad”. En su discurso, reivindicó la profesión artística desde la realidad rural que la define: “Sé que me siguen muchos artistas. Yo soy de pueblo, pero soy artista, y ganarse la vida como artista en un pueblo es muy difícil”.
