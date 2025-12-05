Las becas de la Universidad de Extremadura para retener el talento llegan a 61 jóvenes universitarios

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha el Programa de Retención del Talento Joven TR3S60, una iniciativa estratégica que tiene como fin garantizar que los jóvenes titulados encuentren en su región un futuro profesional "estable, innovador y lleno de oportunidades". Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Universidad de la Junta de Extremadura junto con la Universidad de Extremadura (UEx) y la Fundación Universidad Sociedad a través de la Alianza Extremadura.

En esta primera edición, 61 jóvenes se incorporan al programa, que prevé alcanzar las 370 becas de seis meses hasta 2028, gracias a una inversión total de 3.099.997 euros, cofinanciada en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Durante su presentación, celebrada ayer en el Salón de Actos del Parque Científico Tecnológico de Extremadura, las autoridades subrayaronel carácter transformador del programa, que nace para dar respuesta a una demanda creciente del tejido empresarial extremeño y a la necesidad de consolidar el talento formado en la UEx.

En la bienvenida institucional, la adjunta al rector en el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas Morato, destacó el compromiso compartido entre instituciones, dado que este programa representa una estrategia completa, un proceso integral que abarca formación, prácticas, orientación laboral e inserción, y es un "claro ejemplo de sinergia entre instituciones".

También resaltó la "elevada" respuesta de empresas y jóvenes y, en concreto, que más de 270 empresas han solicitado participar y han recibido más de 400 candidaturas, a la par que ha trasladado a los 61 egresados seleccionados que este jueves viven "un punto de inflexión" en sus vidas, así como que el objetivo es "ambicioso: retener el talento extremeño y convertirlo en motor de desarrollo".

Asimismo, agradeció la colaboración y el esfuerzo de la Dirección General de Universidad, Cultura Emprendedora, el Consejo Social de la UEx, la Fundación Universidad-Sociedad, el Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad de Extremadura (Sepye) y las empresas participantes, así como el compromiso de quienes inician el programa este jueves.

Una visión circular

Por su parte, la directora general de Universidad de la Junta, Esther Muñoz, insistió en la dimensión estratégica del proyecto, y en que es una "necesidad" para el desarrollo de esta región. "Queremos que todo el talento se quede en casa y que los nuevos titulados tengan una de sus primeras oportunidades laborales aquí", señaló, para explicar que TR3S60 se basa en una visión "completa y circular", donde formación, capacitación, competencias, empleo y retención del talento conforman "un ciclo único".

Anunció además la ampliación del programa, y que han multiplicado por dos las plazas y reducido requisitos "para que nadie quede fuera por limitaciones administrativas", a la par que ha destacado que este programa tiene una tasa de empleabilidad del 70 por ciento. También mostró su agradecimiento "a todo el equipo que ha trabajado intensamente, a la Fundación, al Consejo Social, a Cultura Emprendedora, al Sepye y, por supuesto, a las empresas colaboradoras".

Por su parte, el rector de la UEx, Pedro M. Fernández, cerró el turno de intervenciones destacando la relevancia estratégica del programa en un momento "clave" para la región: "Vosotros sois la razón de ser de la universidad. Nuestra tarea es mejorar la empleabilidad y el emprendimiento, velar para que podáis trabajar en aquello para lo que os habéis formado y valorizar la inversión que la sociedad hace en vosotros".

El rector señaló igualmente la oportunidad que se abre en Extremadura con la implantación de nuevas empresas y sectores emergentes, y que la región vive un momento "crucial", con industrias que requieren personal altamente cualificado. Así, "este programa refleja la diversidad y riqueza académica de la UEx, porque representáis todas las áreas de conocimiento". Tras el acto de presentación, los jóvenes beneficiarios iniciaron una sesión formativa a cargo del Sepye y del equipo de Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, orientada a preparar su incorporación inmediata a las empresas colaboradoras.

Prácticas y formación

Las becas de esta primera convocatoria están dotadas con 1.230 euros brutos mensuales durante seis meses y se desarrollarán desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. El programa articula su metodología en dos fases simultáneas. La Fase 1, centrada en un Programa Formativo de Capacitación basado en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), incluirá sesiones presenciales y virtuales orientadas al desarrollo de competencias clave.

De forma paralela, según explica la UEx en nota de prensa, la Fase 2 consistirá en la realización de prácticas en empresas y organismos de Extremadura, con una jornada de 37,5 horas semanales y la citada retribución económica. Ambas fases están diseñadas para potenciar de forma integral la empleabilidad y la inserción laboral de los participantes.