La Junta de Extremadura convoca más de 900 puestos de trabajo singularizados para funcionarios por concurso

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la orden por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo vacantes singularizados de personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta de Extremadura por el procedimiento de concurso.

En esta convocatoria se ofrecen más de 900 puestos de trabajo de carácter singularizado en la Administración General, un proceso que no se convocaba desde el año 2015, hace ya más de diez años.

Negociación en comisión

El pasado lunes, 24 de noviembre, en sesión conjunta de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, se negoció con las organizaciones sindicales presentes la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Junta de Extremadura (RPT) y la orden por la que se convocará la provisión de puestos de trabajo vacantes y singularizados de personal funcionario de carrera.

Asimismo, en la citada sesión se negoció la orden por la que se convocará y regulará el concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes de personal laboral por el procedimiento de turno de traslado, cuya publicación en el DOE también se prevé en el mes de diciembre, según informa la Junta en una nota de prensa.

Las solicitudes de ambos procedimientos de provisión se tramitarán de forma electrónica a través del área personal (Mi carpeta) ubicado en el nuevo Portal de Empleado Público. Para acceder será necesario utilizar cualquier certificado electrónico cualificado, DNIe o el sistema clav@.

El plazo de presentación solicitudes se iniciará el día 19 de enero de 2026 para ambos procedimientos y será de 15 días hábiles para el concurso de puestos vacantes singularizados de personal funcionario, y de hasta un mes antes de la fecha de constitución de la comisión de valoración para la primera resolución, en el caso del turno de traslado de personal laboral.