La Junta de Extremadura dará ayudas a la contratación de jóvenes con medidas judiciales

La Junta de Extremadura ha convocado subvenciones, correspondientes al año 2026, para la incorporación social y laboral de menores y jóvenes que cumplen o hayan cumplido medidas judiciales, de conformidad con la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Las ayudas cuentan con un importe total de 220.000 euros y una financiación del 85 por ciento con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), según la resolución que ha publicado este viernes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se considera gasto subvencionable el salario de la persona menor o joven que sea objeto de la contratación realizada a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la convocatoria.

La cuantía de las ayudas vendrá fijada por el Salario Mínimo Interprofesional Bruto vigente en el año de la convocatoria, en este caso, establecido en 16.576 euros brutos anuales.

Si durante la vigencia de convocatoria el Gobierno publicara una nueva actualización del salario mínimo profesional, la cuantía de la ayuda se modificará de acuerdo con el salario mínimo interprofesional que al efecto se apruebe.

La finalidad de las ayudas

La finalidad de estas ayudas es mejorar el grado de empleabilidad de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social y proporcionarles una atención integral y personalizada, tendente a cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar y desarrollar el máximo potencial evolutivo individual en sus diferentes aspectos.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha defendido que las carencias educativas, formativas, familiares o sociales de las que adolecen muchos de estos menores y jóvenes "suponen para ellos un gran obstáculo que dificulta su integración social y laboral".

"Por este motivo, surge la necesidad de arbitrar un sistema de ayudas dirigidas a favorecer su integración social y laboral adecuada de modo que se conviertan en personas activas y participativas", ha subrayado. Las solicitudes de ayudas podrán presentarse desde este sábado, 6 de diciembre, y hasta el 30 de noviembre de 2026.