La Junta plantea reducir el censo de jabalís para prevenir a Extremadura de la peste porcina

"Hay que mandar un mensaje de tranquilidad, en Extremadura no tenemos peste porcina africana". Así de contundente se ha pronunciado este viernes el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, minutos antes de participar en una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza a petición de su departamento que, a su vez, ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar junto con la Consejería de Agricultura y la dirección general de Salud Pública de la Junta de Extremadura para el seguimiento de la incidencia de esta enfermedad que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, con una mortalidad cercana al 100%.

En su intervención ante los medios, Ramírez ha explicado que se ha convocado al sector cinegético por "transparencia y responsabilidad". "El Gobierno de Extremadura no actúa a espaldas de los sectores implicados y queremos que nos digan cómo ven la situación y trasladarnos lo que consideren conveniente para que luego el gobierno, si fuera necesario, adopte las medidas que crea oportunas", ha señalado. «Tenemos que estar expectantes, vigilantes y en contacto con el sector», ha añadido, pues el objetivo es informarles de aquello que tanto el Ministerio de Agricultura como la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) les van trasladando sobre recomendaciones y acciones a tomar.

En este sentido, ha avanzado que la propuesta del Ejecutivo pasa por reducir la población de jabalís en aquellas zonas donde la densidad sea más elevada, al ser estos uno de los principales vectores de la enfermedad. Así, ha detallado que en la última temporada cinegética analizada (2023-2024), se abatieron 26.000 jabalíes en Extremadura, aunque la distribución fue muy desigual: más de 16.000 en la provincia de Cáceres y menos de 10.000 en la de Badajoz.

"La población de jabalí no se distribuye por igual en Extremadura y no podemos saber en qué porcentaje se tendría que reducir, por lo que la actuación deberá adaptarse a cada zona", ha manifestado. Además, ha recordado que ya se viene reforzando la caza activa del jabalí mediante aguardo, rececho, monterías y la modalidad del jabalí al salto, relativamente reciente, pero en auge.

Medidas

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha resaltado que la enfermedad no representa ningún riesgo para los humanos ni para el consumo de carne, por lo que ha pedido tranquilidad a la ciudadanía. Ha indicado que por parte de Salud Pública, desde hace ya años, se analizan a los animales abatidos para comprobar si tienen o no la enfermedad. Asimismo, desde el pasado año se llevan a cabo inspecciones en las áreas de servicios a los camiones procedentes de Europa central y del este que transportan contenedores con jabalís, pues en estas zonas hay mucha incidencia de la peste porcina. A esto se añaden las campañas informativas.

«Y ahora lo que queremos es tratar de bajar ese censo, que la verdad es lo que está haciendo toda España», ha incidido Morán, quien considera que este es «el camino adecuado», y por ello van a tratar con los cazadores y los ganaderos «cuáles son sus propuestas para también escucharlos antes de tomar esas decisiones». En esta línea, ha puesto en valor la unidad de acción en todo el país frente a esta enfermedad, como pudo comprobar el pasado miércoles en la conferencia sectorial con el ministerio y el conjunto de las comunidades.

Exportaciones

Sobre si se han tomado medidas para evitar una caída en las exportaciones, Morán ha trasladado que esta cuestión es competencia del Gobierno, si bien ha recordado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, les informó de que se están reforzando los controles en frontera, así como que hay países (China, Filipinas o Reino Unido) con los que hace escasos días se firmó un acuerdo por el cual pueden continuar comprando productos a España y limitar las restricciones solo a la zona afectada por el foco.

En cualquier caso, tal y como hiciera ya en la sectorial, la consejera ha vuelto a pedir al ministerio que intensifique las negociaciones con los países a los que se exporta porcino que todavía no aceptan esa regionalización, como Japón o Taiwán. En este punto, ha subrayado que la regionalización de los mercados permite que los productos procedentes de zonas no afectadas puedan exportarse sin restricciones.

Por último, Morán ha destacado que han solicitado al Ministerio de Agricultura y a Bruselas posibles medidas de apoyo para los ganaderos, especialmente en caso de que el mercado se vea afectado durante fechas clave de venta como la campaña navideña, aunque ha asegurado que en Extremadura no se está percibiendo una bajada de precios en el cerdo.

Casos en Cataluña

Cabe recordar que la peste porcina africana se detectó el pasado mes de noviembre por primera vez desde 1994 en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y, hasta el momento, las autoridades sanitarias elevan a 13 el total de jabalís que han dado positivo en esta zona, por lo que las autoridades han establecido un perímetro de seguridad de 20 kilómetros. "Todos estamos implicados para que no llegue a la región", ha subrayado la consejera.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España, según ha indicado este viernes en un comunicado, con el objetivo de seguir la evolución de la enfermedad, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España, en relación con este caso. Se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre.