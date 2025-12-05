Pacma lanza su campaña electoral para el 21D: "Extremadura puede elegir entre crueldad o evolución"

El Partido Animalista Pacma ha lanzado este viernes su campaña electoral y spot para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, a las que concurre con María José Germán del Viejo como candidata a la Asamblea. El vídeo electoral, que ya ha sido publicado en todas sus redes sociales, ofrece a los espectadores la posibilidad de "elegir en qué Extremadura quieren vivir", bajo el lema 'Crueldad o Evolución' y la combinación de una "secuencia de imágenes impactantes".

De esta forma, Pacma se presenta como "la única opción política que no solo prioriza en las personas, también lo hace en los animales y el medio ambiente", y afirman que su candidatura representa "la evolución contra la crueldad hacia los animales, el trato al medio ambiente y la situación de desamparo que viven muchas personas por las políticas del resto de partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura".

Ley de Protección Animal en Extremadura

Así, en el el primer bloque de su programa electoral, dedicado a los animales, el Partido Animalista propone la elaboración de una nueva Ley de Protección Animal en Extremadura ante la "evidente desactualización normativa", y entre las medidas que plantea, destacan la prohibición de la compraventa de animales de compañía, la esterilización obligatoria, la implantación real y efectiva del modelo de Sacrificio Cero y la gestión ética de colonias felinas mediante el método CER, según señala Pacma en nota de prensa.

También defiende además el fin de los espectáculos y festejos con animales, su oposición frontal a la caza y al "uso de animales como herramientas cinegéticas, así como la protección del lobo, el zorro y el meloncillo", señala.

Energías renovables y agricultura ecológica

El segundo bloque, centrado en el medio ambiente, plantea una "transformación profunda" del modelo energético y territorial de Extremadura, para el que Pacma propone un sistema "basado en energías renovables bien aprovechadas, almacenamiento y eficiencia, así como el rechazo a macrogranjas y piscifactorías por su impacto ambiental y ético". También propone la prohibición del glifosato y otros químicos peligrosos, impulsando la agricultura ecológica.

En este sentido, el programa incluye medidas para proteger la biodiversidad, reducir al máximo los atropellos de fauna, aprobar una normativa autonómica contra la contaminación acústica y lumínica y reforzar la conservación de los ecosistemas. El partido incorpora, además, un plan integral de prevención de incendios que prioriza la gestión forestal.

Fortalecimiento de los servicios públicos

Finalmente, el tercer bloque está dedicado a las personas, reúne propuestas para combatir la desigualdad y fortalecer los servicios públicos, en el que Pacma defiende el "acceso garantizado a alimentación, agua y energía mediante planes específicos contra la pobreza y la creación de economatos sociales".

El programa apuesta por una "sanidad pública reforzada, con especial atención a la salud mental, la salud bucodental y la incorporación de dietistas-nutricionistas", y en materia educativa, reivindica una red pública de calidad con ratios más bajas, infraestructuras adecuadas, gratuidad de libros de texto y un impulso decidido a la Formación Profesional. El documento también aborda el empleo digno, la conciliación, la revitalización del mundo rural, la ampliación del parque de vivienda social y la inclusión de personas con discapacidad.