Elecciones el 21-D
El Tribunal de Cuentas advierte a los partidos extremeños sobre las consecuencias de usar efectivo en la campaña
También recuerda la obligación de identificar correctamente a los aportantes de microcréditos
El Tribunal de Cuentas ha advertido a las formaciones políticas que concurran a las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre sobre las restricciones en el uso de dinero en efectivo para gastos electorales y la obligación de identificar correctamente a los aportantes de microcréditos. Así se figura en una resolución del órgano fiscalizador, en la que se detallan las pautas de financiación de la campaña extremeña de este mes.
El pleno de este organismo ha aprobado la instrucción que regula el sistema de presentación de las contabilidades electorales de los comicios autonómicos. Así, las formaciones políticas han de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral dentro de los cuatro meses siguientes a la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación finalizará el 21 de abril de 2026.
La instrucción, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado y vía online, especifica el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral.
Además, la instrucción informa del cálculo de los distintos límites de gastos aplicables a la campaña electoral y de las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por su superación.
Fiscalización
En nota de prensa, el Tribunal de Cuentas recuerda que es competente para efectuar la fiscalización de las contabilidades al no existir en la Comunidad Autónoma de Extremadura un órgano de control externo.
Así, las formaciones políticas han de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral dentro de los cuatro meses siguientes a la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación finalizará el 21 de abril de 2026.
La remisión de las contabilidades de los procesos electorales se realizará a través de la sede electrónica de la institución. El Tribunal facilitará, también a través de su sede electrónica, unas plantillas y modelos para que los partidos políticos los cumplimenten de forma obligatoria.
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)
- Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías