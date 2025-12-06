Buxadé (Vox ) acusa a PP y PSOE de compartir en Europa "el fanatismo climático que arruina al sector primario extremeño”

El jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha respaldado este sábado en Mérida al candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en un acto marcado por críticas al PP y al PSOE. Ambos dirigentes han denunciado lo que consideran "décadas de abandono" del campo, "deterioro económico e inseguridad" derivados de las políticas del bipartidismo.

La "censura" del régimen bipartidista

Buxadé ha acusado a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de haber “traicionado” el voto de confianza de los extremeños y la “posibilidad de cambio” que, según ha dicho, se abrió tras las elecciones de 2023. Según ha afirmado, mientras Vox “se personaba en todos los procesos judiciales”, incluido el abierto en Extremadura por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, “Guardiola estaba más preocupada en reírle las gracias a la ideología socialista”.

El eurodiputado ha vinculado estas críticas con la celebración del 47 aniversario de la Constitución, un periodo en el que, a su juicio, se ha construido “un régimen político bipartidista que ha impuesto una censura ideológica en muchísimas cuestiones y que ha secuestrado el sentido común”, sustentado en “la mafia corrupta socialista y la estafa del Partido Popular”.

En esta línea ha acusado a la presidenta de Extremadura de “cerrar acuerdos de presupuestos con el PSOE” y “llegar a acuerdos para la entrada masiva de inmigrantes y especialmente de menores procedentes de Canarias”. También ha sostenido que “hay que poner fin a esa Extremadura en la que el 15 por ciento de la renta mínima de inserción se la llevan los extranjeros cuando escasamente llegan al 5 por ciento de la población”.

PP y PSOE comparten un “fanatismo climático”

Buxadé ha insistido en que PP y PSOE “gobiernan juntos en Europa” y comparten, según ha dicho, “un fanatismo climático que arruina al sector primario extremeño”. Ha defendido que ese marco ideológico común se traslada a las políticas europeas —ecoesquemas, ecoregímenes y otras exigencias ambientales— que, en su opinión, “están asfixiando al campo y destruyendo su competitividad”.

Fernández Calle ha reforzado esta idea al señalar que el proyecto de regadío de Tierra de Barros y otras inversiones imprescindibles “se han visto frenadas por esta deriva ideológica”, que ha calificado de “fanatismo climático”.

Tierra de Barros y el cierre de Almaraz

El candidato extremeño ha asegurado que el regadío de Tierra de Barros es “troncal” para la creación de riqueza y empleo en la comarca pacense, pero que “ha sido guardado en un cajón por parte de uno y olvidado absolutamente por parte de otros”, en referencia a PSOE y PP. Ha insistido en su compromiso con el proyecto, que aguardan unas 1.200 familias de la comarca.

El candidato también ha alertado de las consecuencias que, a su juicio, han tenido las políticas del PP y del PSOE sobre la Central Nuclear de Almaraz. Ha señalado que se han “demonizado” las energías como la nuclear y que esto “ha condenado a miles de familias” y ha frenado oportunidades industriales para la región.

Seguridad, vivienda e infraestructuras

Buxadé ha asegurado que el bipartidismo ha generado una Extremadura “sin oportunidades para los jóvenes”, con “más inseguridad en los municipios”, precios de vivienda “imposibles” y una sanidad “cada vez más deteriorada”. El eurodiputado ha subrayado que Vox “no vende milagros”, sino que ofrece “trabajo, seguridad, industria y un futuro para que los extremeños puedan vivir y prosperar en su tierra”.

Ambos dirigentes compartirán este sábado más actividades con viticultores y regantes en Villafrana de los Barros, en pleno arranque de la campaña hacia las elecciones del 21 de diciembre.