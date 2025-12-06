Una calle a nombre de Alfonso Gallardo en Jerez de los Caballeros: "Es más vuestro que mío"

Jerez de los Caballeros ha puesto en valor la trayectoria de Alfonso Gallardo, uno de sus vecinos más ilustres. A sus 93 años, el empresario extremeño ha visto cómo la calle en la que nació, conocida como Lechero, pasa a llamarse Alfonso Gallardo. A un paso del barrio de los Mártires y Corredera Hernando de Soto, se ha celebrado el acto donde el protagonista junto a su esposa Teresa Ruiz y al alcalde, Raúl Gordillo, ha descubierto la nueva placa. Se trata de un reconocimiento a toda una vida dedicada al desarrollo empresarial, económico y social de la localidad pacense.

El acto, cargado de emoción, contó con la presencia de familiares, autoridades, amigos, vecinos y trabajadores de las empresas que Gallardo fundó y consolidó a lo largo de décadas. "Es más vuestro que mío", exclamaba el empresario sujetando una réplica del azulejo que titula su calle y mostrándosela a las personas allí presentes, tal y como ha compartido el medio de comunicación local, RTV Jerez de los Caballeros. Además, el homenaje ha continuado con el descubrimiento de otra placa en la fachada de su vivienda natal, en la que puede leerse una pequeña descripción de su trayectoria.

Referente industrial

Alfonso Gallardo Díaz (20 de febrero de 1932) fue galardonado con el premio Empresario Extremeño del Año en 2001 por El Periódico Extremadura, reconocido como el referente industrial del último medio siglo en Extremadura. Nacido en una familia humilde, su padre se dedicaba a vender carbón y con tan solo siete años, le ayudaba en la tarea. Comenzó en el sector del acero en 1964 con un pequeño almacén de hierros de apenas 100 metros cuadrados a las afueras de Jerez de los Caballeros. En los 70, dio el salto a la industria de transformación, construyendo una red comercial más amplia que trascendió el ámbito regional. A finales de los 80, ya ampliado su horizonte, adquirió varias empresas en Madrid y Gijón, invirtiendo en maquinaria e infraestructura industrial.

Su gran paso llegó en 1992, cuando puso en marcha un grupo empresarial que derivó en la apertura de Siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros, que se convertiría en el buque insignia de su imperio industrial. El grupo no se limitó al acero. A lo largo de los años se diversificó en múltiples ámbitos. Además de Siderúrgica Balboa, el conglomerado llegó a integrar Ferromallas, Tubos Europa, Papresa, Cementos Balboa (lanzada a mediados de los 2000 como parte de su apuesta por la construcción) e incluso, el grupo obtuvo plantas en Madrid, Asturias, País Vasco y Alemania con la compra de una acería en Thüringen.

Además, su compromiso con el reciclaje fue reconocido formalmente. En 2009 recibió de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje el premio “A una vida dedicada a la Recuperación”, destacando su labor de transformación de chatarra metálica, reciclaje de materiales férricos y su contribución a la sostenibilidad.

Alfonso Gallardo en la Siderúrgica en el 2001. / Mediterraneo

Crisis y transición

Sin embargo, la crisis del sector de la construcción, el descenso de la demanda en la metalurgia y los elevados niveles de deuda pusieron al grupo en una situación crítica. En 2013, el grupo anunció el cierre de plantas, el despido de centenares de trabajadores y recortes salariales de hasta un 25 % para mantener la viabilidad.

En ese contexto, decidió vender activos no centrales. En 2014 se deshizo de Cementos Balboa y de la papelera adquirida años atrás, Papresa, como parte de un plan de refinanciación con la firma de capital riesgo KKR. La venta permitió reducir la deuda del grupo en unos 500 millones de euros, quedando una parte pendiente con plazos de amortización a medio y largo plazo.

Con el paso del tiempo, el control del conglomerado (bajo nueva estructura societaria) cambió. El holding pasó a llamarse Grupo Gallardo Balboa SL, y aunque Gallardo continuó como administrador único por un tiempo, cedió la gestión al equipo directivo para tratar de consolidar la reestructuración. El Grupo Cristian Lay adquirió en 2020 el conglomerado de empresas regresando así a manos extremeñas con una inyección económica de 70 millones de euros.