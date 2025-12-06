Ciudadanos quiere recuperar el espíritu de la Transición en Extremadura para frenar la despoblación y la marcha de talento

Ciudadanos Extremadura ha aprovechado el Día de la Constitución para reforzar el mensaje central de su campaña: la necesidad de recuperar el espíritu de consenso, acuerdos y moderación que marcó la Transición y que, según la formación, permitió asentar la etapa de mayor prosperidad de la España reciente.

En un vídeo difundido este viernes, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ignacio Segura Rama, subraya que “la Constitución fue posible gracias al acuerdo, al consenso y a la capacidad de unir a los españoles”. Una actitud que, sostiene, es justamente lo que necesita hoy la región en un contexto de bloqueo político, falta de oportunidades y la marcha continuada de miles de extremeños a otros territorios.

Segura defiende que ese mismo espíritu constitucional debe guiar ahora a Extremadura. “Queremos traer a nuestra tierra ese espíritu de la Transición. En Extremadura necesitamos llegar al consenso, a los acuerdos, lejos de los extremismos, para acabar con los atascos que llevamos años acumulando”, afirma.

El candidato recalca que Ciudadanos se presenta como la única alternativa capaz de ofrecer estabilidad y desbloqueo institucional. “Desde Ciudadanos llamamos a los acuerdos como una alternativa viable y coherente, que a través del pacto pueda dar una oportunidad a todos los extremeños para que puedan volver y desarrollar aquí su futuro”, sostiene.

Vuelve Extremadura

La formación liberal insiste en que sin consensos no habrá soluciones para los grandes retos que arrastra Extremadura: la despoblación, la falta de empleo de calidad, las infraestructuras pendientes y la pérdida constante de talento joven. Con este mensaje, Ciudadanos sitúa la moderación, el pacto y el retorno de las oportunidades como ejes de una campaña articulada en torno al lema “Vuelve Extremadura”, simbolizado en la imagen de la silla vacía, un guiño a quienes tuvieron que marcharse.