El tiempo
Un Día de la Constitución marcado por cielos nubosos y lluvias débiles en Extremadura
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados en esta jornada festiva
Extremadura vivirá este sábado, día 6 de diciembre, Día de la Constitución, una jornada marcada por la nubosidad y la presencia de lluvias débiles y dispersas, aunque con tendencia a una ligera mejoría durante el día.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos se presentarán nubosos, con una evolución a intervalos nubosos, dominando las nubes bajas que podrían dar lugar a brumas y bancos de niebla. La probabilidad de lluvia se concentra en forma de alguna precipitación débil dispersa.
Termómetros sin grandes variaciones
En cuanto a las temperaturas, la tónica general será de sin cambios o en ligero ascenso, a excepción de las mínimas en la mitad norte, donde el ascenso será más notable, especialmente en las cotas altas.
Así, en Badajoz, las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima. Mientras que en Cáceres el rango térmico se situará entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima.
Finalmente, el viento soplará en la región con componente suroeste y flojo en general, completando un panorama meteorológico tranquilo, pero con predominio de la humedad y los cielos cubiertos.
Para la jornada del domingo, por su parte, hay aviso amarillo en las Vegas del Guadiana por bancos de niebla.
