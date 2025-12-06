"Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para que sus pueblos estén vivos"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este sábado en un acto de campaña en Plasencia —en el Centro Cultural Las Claras, que se ha quedado pequeño y con decenas de personas siguiendo el mitin en el exterior— que el próximo 21 de diciembre “las urnas se llenen de dignidad y decencia”. En el acto han participado también la eurodiputada Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

De Miguel ha llamado a que “toda la gente con corazón de izquierdas que se está pensando no ir a votar” acuda a las urnas, porque “hay alternativa para parar a las derechas”. Ha defendido que la confluencia que encabeza “lleva muchos años labrando Extremadura” y que el 21 de diciembre “vamos a cosechar”.

La candidata ha apelado a toda la gente “buena y honesta” de la región, “que no quiere una región donde impere la ley de la selva”, para que participe en unas elecciones que, ha dicho, “son decisivas”. “Ya es hora de demostrar que Extremadura es una tierra soberana, que no se vende, que está cansada de tutelas de Madrid y harta de ser una tierra de sacrificio”, ha afirmado.

Críticas al “aluvión” de líderes estatales y al papel del PP

De Miguel ha cuestionado el “aluvión” de dirigentes nacionales que han visitado Extremadura durante la campaña “con discursos alejados de nuestra tierra”. Ha asegurado que “Feijóo y Abascal se están jugando una partida de ajedrez cuyo tablero es Extremadura, pero donde se juega es en Madrid”. También ha acusado a la presidenta extremeña, María Guardiola, de ser “la mayor marioneta del PP”.

La candidata ha afirmado que el PP ya ha admitido que las elecciones “les van a salir rana”, recordando que los populares han defendido que gobierne la lista más votada. “Hay que tenerlos gordos, cuando Guardiola no ganó y es presidenta gracias a Vox”, ha señalado.

Constitución, derechos sociales y modelo territorial

De Miguel ha denunciado el “incumplimiento constante” que, según ha dicho, realizan las derechas de la Constitución, citando el derecho a la vivienda o la obligación de una fiscalidad justa. “No sé para qué la defienden tanto si luego no la cumplen”, ha asegurado.

Sobre ese mismo argumento ha profundizado Irene Montero, quien ha deseado que el 21 de diciembre “Extremadura tenga un gobierno para su gente, para poder vivir y no sobrevivir”. La eurodiputada ha lamentado que “Extremadura le da tanto a este país y recibe tan poco”, alertando de que los recortes previstos en la PAC “afectarán a la rentabilidad y a los pueblos de Extremadura”.

“Extremadura sigue siendo una tierra de sacrificio”

Montero ha añadido que Extremadura “sigue siendo una tierra de sacrificio”, una tierra que le da al resto del país alimentos y energía, que exporta más del 80% de la energía que produce y sin embargo “sigue teniendo una sanidad desmantelada y sin un tren digno”. Se ha preguntado “cómo puede ser que Extremadura aporte tanto y nadie se preocupe de vertebrar esta tierra, de cuidar el campo, los hospitales, los centros de salud y las escuelas rurales”.

La eurodiputada ha criticado al Gobierno central por ser, a su juicio, “un gobierno de guerra y criminal”, ya que “en solo dos semanas de noviembre de 2025 ha invertido en armas más que en todo el año 2023”. Ha lamentado que “Europa y España se están gastando en armas el dinero que Extremadura necesita en hospitales, escuelas y también en el campo”.

Montero ha remarcado: “Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para la rentabilidad de sus producciones, para las economías rurales, para que sus pueblos estén vivos”. Ha denunciado que la UE “está transformando la estructura económica de Europa al servicio de Donald Trump” y “quiere esparcir la guerra por el mundo”, mientras la región necesita “hospitales dignos, un tren digno y escuelas rurales para que la gente no tenga que marcharse”.

Llamamiento final al voto y a “una izquierda valiente”

Montero ha proclamado que “nadie quiere a la derecha, todo el mundo sabe lo que significa la derecha y el fascismo”, y ha pedido a los asistentes que hagan campaña “por una izquierda valiente, con ganas y orgullosa de ser izquierda”, porque “así es como se gana a los fascistas, por la izquierda”.

Finalmente, ha pedido el voto para Irene de Miguel, asegurando que, “si la señora Guardiola está dejando que haya mil extremeños ricos que no pagan impuestos para que un millón viva en la pobreza”, Unidas por Extremadura representa “lo contrario: que los ricos paguen lo que les corresponde de una maldita vez”, para que “la gente tenga sanidad, escuelas rurales, la posibilidad de trabajar el campo y vivir en su tierra sin tener que marcharse”.

Ione Belarra, por su parte, se ha mostrado convencida de que Unidas por Extremadura “será el primer paso para levantar el espacio de la izquierda transformadora en el resto del país”. Ha elogiado la valentía de Irene de Miguel y ha asegurado que “es la única que dice lo que nadie más se atreve a decir” y que “defenderá que Extremadura sea para su gente y no una tierra al servicio de los poderosos”.