Así funcionan los 12 buzones mágicos de Correos en Extremadura para enviar cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

La entidad postal ha puesto a disposición de los más pequeños el Departamento de Envíos Extraordinarios Virtual, donde pueden descubrir el recorrido de sus cartas y participar en juegos interactivos

Departamento de envíos extraordinarios de Correos.

Departamento de envíos extraordinarios de Correos. / Cedida

Rocío Muñoz

Cáceres

Correos ha instalado doce 'buzones mágicos' en Extremadura –ocho en la provincia de Badajoz y cuatro en la de Cáceres– para que los niños puedan enviar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos hasta el 5 de enero de 2026. Estos buzones, situados en calles y plazas principales, forman parte de la campaña navideña que la entidad postal desarrolla cada año.

A nivel estatal, la compañía ha desplegado más de 600 buzones mágicos para estas fechas. Además, en estas oficinas y a través de Correos Market, se pueden adquirir los llamados ‘packs mágicos’, que incluyen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños. También están disponibles ‘sellos mágicos’ personalizados con la figura de Papá Noel y los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, tanto en oficinas como en la plataforma digital.

Asimismo, equipos de voluntarios de la empresa postal volverán a visitar varios hospitales del país para recoger las cartas de los menores ingresados y entregarles un detalle.

Descubrir el recorrido de las cartas

La entidad ha anunciado también la reapertura del Departamento de Envíos Extraordinarios Virtual, que está disponible desde este 5 de diciembre y hasta el 5 de enero. Así, los niños pueden descubrir el recorrido que hacen sus cartas y participar en juegos interactivos, personalizar sus mensajes o diseñar sobres con pegatinas y purpurina. La experiencia virtual permite elegir el destino final de la carta, ya sea Laponia o el palacio de Sus Majestades los Reyes Magos en Oriente.

Además, estarán disponibles tazas, postales y bolsas mágicas del Departamento de Envíos Extraordinarios, tanto en Correos Market como en la Oficina Principal del Palacio de Cibeles en Madrid.

Correos ha subrayado que, desde hace más de 300 años, actúa como el “operador logístico de la Navidad” y seguirá manteniendo la ilusión de los niños y recordando la magia de escribir una carta con la esperanza de que sus deseos se cumplan.

