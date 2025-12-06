Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Extremadura

Este viernes, 5 de diciembre, falleció Paco Movilla, a la edad de 63 años, víctima de un cáncer con el que luchaba desde hace varios años. Su capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara y el funeral tendrá lugar este sábado a las 17.30 horas.

Movilla fue todo un «adelantado a su tiempo», sobre todo en el mundo de la publicidad en Cáceres. Creó la agencia Creaerte junto a su hermano Luis y su socio Javier Remedios. También fue colaborador de este medio, El Periódico Extremadura. Deja a su mujer, Lourdes González, «su apoyo clave y quien realizaba una gran labor callada», y dos hijas.

Sus amigos lo recuerdan como «un tipo inquieto y ambicioso, siempre cariñoso». «Ha sido un buen ser humano, buen padre y buen amigo». Su socio en su empresa «pionera» lo describe como «alguien que tenía mucho interés y era muy creativo. Era un buen emprendedor, hacía muy bien su trabajo porque era rápido y sagaz». Los dos «hacían muy buen equipo».

Hace muchos años fue dignosticado con un cáncer grave, y aunque «luchó como un jabato», finalmente la enfermedad ha podido con él.

Creaerte

Movilla, aunque era de Badajoz (su padre, Luis Movilla, fue el primer alcalde de la ciudad pacense en democracia), era bastante conocido en Cáceres, pues era una figura recurrente de 'La Movida'. También era aficionado al cómic y la fotografía, y estudió magisterio e imagen en Madrid. Su agencia de publicidad, con dos décadas de historia, fue toda una innovación, siendo clave en la expansión de la marca Eroski, pero también colaboró con otras como Rodilla, el Festival de Teatro y el Festival de Cine de Cáceres, periódicos, Canal Extremadura o la Junta de Extremadura. «Hasta Creaerte no existía un proyecto igual, fueron los más modernos. Todos los que han trabajado en publicidad en Cáceres han pasado por allí».

También colaboró y tenía buena relación con el restaurante Atrio, donde lo destacan como «un gran luchador». «Con su empresa siempre nos hicieron las cosas de Atrio, las primeras cartas de vinos editadas, la página web, todo. Y, por supuesto, eran clientes de Atrio desde hace 1000 años».

Cáceres pierde a una persona muy conocida y, desde luego, muy querida, así como un referente en el mundo de la publicidad.