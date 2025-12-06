21D: Elecciones en Extremadura
Los regionalistas extremeños reivindican una sanidad estable en los pueblos y climatización de las aulas
Juntos por Extremadura-Levanta se hace eco del “hartazgo ciudadano” respecto a las política actuales
LOLA LUCEÑO
El municipio pacense de Burguillo del Cerro ha acogido el arranque de campaña de la coalición Juntos por Extremadura-Levanta, un acto que, según la formación, refleja el cansancio de una parte de la ciudadanía con las políticas actuales y su apuesta por un cambio en la región.
Durante el mitin, el candidato de la coalición, Raúl González, ha expuesto algunas de las medidas clave de su programa, entre ellas la consolidación de plazas de médicos en zonas rurales para aquellos facultativos que lleven cinco años ejerciendo en los mismos municipios. La formación considera que esta medida permitiría garantizar atención sanitaria continuada los siete días de la semana y mejorar la asistencia a las personas mayores.
Climatización en centros educativos
El ámbito educativo ha sido otro de los ejes del acto. El candidato ha defendido la instalación de una climatización adecuada en todos los centros educativos de Extremadura para paliar los efectos de las altas temperaturas, que —según sostiene la coalición— dificultan el cumplimiento del calendario escolar por las ausencias del alumnado. También ha comparado esta situación con la climatización obligatoria para animales establecida en la Ley de Bienestar Animal, señalando que “nuestros hijos adolecen de esos recursos”.
Al finalizar el encuentro se han entregado productos extremeños a las personas asistentes.
