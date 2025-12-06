Sorpresa en el precio del menú del día: Extremadura resiste la subida general y se mantiene entre las más baratas

Extremadura es una de las tres comunidades españolas que resiste la subida general del precio del menú del día en 2025. Disfrutar de este servicio en un establecimiento extremeño cuesta de media 13,7 euros, lo mismo que el año anterior, según un estudio realizado por Hostelería de España en colaboración con Edenred. La patronal hostelera presentó la semana pasada el análisis en el que han encuestado a más de 2.600 negocios para conocer la evolución del menú del día.

Al igual que Baleares (16 euros) y País Vasco (15,8 euros), las dos regiones con el precio más caro, Extremadura mantiene la misma cifra a pesar de una subida generalizada del 1,5% a nivel nacional hasta alcanzar los 14,2 euros de media. Asímismo, el precio del menú extremeño es de los más asequibles del país, únicamente por encima de Canarias, con un coste medio de 13 euros, Asturias (13,2 euros) y Andalucía y Murcia, con 13,4 euros.

Fue en 1965 cuando el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, promovió una ley que obligaba a cualquier local que sirviera comida y bebida a ofrecer un 'menú turístico' a un precio fijo para aprovechar el boom del turismo, que más tarde se conocería como 'menú del día'. En 2010 se llevó a cabo una revisión de las leyes turísticas. Las nuevas modificaciones ofrecían libertad a cada comunidad autónoma para poder desarrollar sus propias competencias. Así, se eliminó la obligatoriedad en Extremadura, pero el menú del día se ha mantenido como tradición en la gran mayoría de los restaurantes.

Aumento progresivo de los costes de producción

Aunque su moderado precio en la región puede suponer una ventaja para los consumidores frente al general del país, los establecimientos tienen que lidiar con unos costes de producción (alimentos, suministros, personal...) que no paran de ascender. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha aumentado un 2,54% (en septiembre, frente al mismo mes de 2024), con productos con "mucha incidencia" en el sector que han anotado alzas en su precio de hasta el 19%, como el café, ha explicado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

Una adaptación necesaria

Gallego ha destacado que la tipología de los establecimientos con menú del día es "muy diversa" a nivel nacional. Antes estaba destinada al consumo del residente, pero ya en las zonas turísticas esta propuesta se ha adaptado y se ha convertido en una "oportunidad interesante" para el turista, que está apostando por ella. De esta forma, los bares y los restaurantes también se están adaptando al contexto actual de consumo. Así, están modificando sus ofertas culinarias con propuestas como el 'medio menú', que está yendo al alza en los últimos años, o cambiando productos (desaparece el solomillos por piezas más asequibles).

"Esta reestructuración de la propia oferta de productos es parte del mecanismo para solucionar los costes, pero también hay establecimientos que en determinadas zonas o barrios periféricos de grandes ciudades y pueblos, que están cerrando" ha advertido, al tiempo que ha reiterado su preocupación por la falta de personal cualificado para la hostelería.

Los restaurantes de los supermercados

Otro de los escenarios a los que se tiene que enfrentar la hostelería actual es el auge de comida preparada en los supermercados, que han optimizado zonas para consumirlos en su propio espacio. "Vamos a una sociedad que deja de cocinar y de comprar, donde las soluciones de platos preparados puede ser un problema para la hostelería. Estamos abiertos a la competencia, pero jugando con las mismas reglas. Si se dan comidas y se consumen de forma habitual, tiene que tener el mismo tipo de licencias", ha asegurado Gallego.

De esta forma, el directivo de la patronal hostelera ha explicado que una "cosa son las barras de degustación" como puede haber en las pastelerías y otra que haya "mesas y sillas para comer y cenar" como se ven en algunos 'súpers'. "Estamos abiertos a la competencia, pero a actividades iguales, deben tener requisitos y obligaciones paralelas", ha instado.