21D: Elecciones en Extremadura
Xabier Fortes presentará el 18 de diciembre el primer debate de RTVE en Extremadura, sin representante del PP
Acudirán los candidatos de PSOE, VOX y Unidas por Extremadura, quienes se han negado a debatir con una persona diferente a Guardiola, que no participará
E. P.
El periodista Xabier Fortes moderará el próximo jueves 18 de diciembre el primer debate electoral que RTVE organiza en Extremadura, una cita que se celebrará en la sede de la radiotelevisión pública en Mérida y que no contará con ningún representante del PP.
Este encuentro, que se emitirá en horario de máxima audiencia, contará con la participación de los candidatos a la Presidencia de la Junta; por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo; por Vox, Óscar Fernández Calle; y por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
En una reunión celebrada esta semana en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro grupos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó enviar al debate un representante del partido que no fuera la candidata número 1 a la Presidencia de la Junta, María Guardiola. Sin embargo, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se opusieron a debatir con una persona diferente a la presidenta extremeña y acordaron celebrar el debate a tres.
Desde RTVE, no obstante, han explicado que el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola "y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista".
75 minutos y tres bloques de dabate
Presentado por el periodista Xabier Fortes, el debate se emitirá en directo al terminar la segunda edición del 'Telediario', a las 21.45 aproximadamente, desde el centro territorial de RTVE en Mérida.
En un comunicado, la corporación ha detallado que este encuentro se podrá ver en La 1 en su desconexión de Extremadura; y en el Canal 24 horas, en su emisión nacional e internacional. También se ofrecerá en la emisora Radio 5 y en 'streaming' a través de la plataforma gratuita RTVE Play y RTVE.es.
El debate durará 75 minutos y tendrá tres bloques --economía, políticas sociales y pactos-- a partir de las principales preocupaciones de los extremeños y de la actualidad.
La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
