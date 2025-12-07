Alerta amarilla este domingo por nieblas densas en las Vegas del Guadiana

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura activará este domingo, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas, la alerta amarilla por nieblas en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta jornada intervalos de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser densas y persistentes en la zona señalada por el aviso amarillo. No se descarta alguna precipitación débil dispersa en el norte montañoso.

Temperaturas

Las temperaturas pueden presentar dos escenarios: no sufrir cambios o tener un ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, por lo que los termómetros marcarán máximas de 18 grados en Badajoz, 17 en Mérida, 15 en Plasencia y 14 en Cáceres. Las mínimas se situarán en 7 grados en la capital pacense y la autonómica, uno más en la cacereña y 10 en Plasencia.

Viento variable, con predominio del suroeste, flojo en general.